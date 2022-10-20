https://sputnik-georgia.ru/20221020/zvezdopad-orionidy-v-oktyabre-2022-znachenie-meteornogo-potoka-v-astrologii-271500537.html

Звездопад Ориониды в октябре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Ориониды в октябре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Ориониды жители Земли каждый год могут наблюдать в октябре – пик яркого метеорного потока в 2022-м приходится на 21 число

2022-10-20T15:48+0400

2022-10-20T15:48+0400

2022-10-20T15:48+0400

звездопад

звездопад

справки

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Астрологи придают звездопаду большое значение. Они уверены, что этот период существенно влияет на людей, однако приметы, связанные с этим астрономическим явлением, никакого научного подтверждения не имеют.Какое значение звездопад Ориониды имеет в астрологии и как влияет метеорный поток на людей, читайте в Sputnik Грузия.Значение Орионид в астрологииЭксперты считают, что Ориониды имеют большое значение в астрологии. Они положительно влияют на творческие способности, интеллект и интуицию людей. У многих в этот период появляются амбициозные идеи, которые они смогут воплотить без особого труда в будущем.Во время звездопада, как поясняют последователи астрологии, благодаря особой энергетике, есть дела, которыми выгодно заняться, а некоторые – желательно отложить.В частности, в период активности Ориониды в октябре благоприятно заниматься творческой и интеллектуальной деятельностью.В дни метеорного потока Ориониды, как и любого другого астрономического события в астрологии, нужно быть особенно бдительными, поскольку энергии нестабильны и все чувства обостряются. Наряду с положительными эмоциями, могут активизироваться и отрицательные. Велика вероятность ссор и конфликтных ситуаций.Исходя из этого, звездопад в октябре 2022 года может стать для кого-то счастливым, а для кого-то – неудачным.Поэтому специалисты по астрологии советуют во время активности звездопада Ориониды в октябре сохранять спокойствие и трезвость ума, а также контролировать свою импульсивность.Материал подготовлен на основе открытых источников

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звездопад ориониды октябрь 2022 значение метеорного потока в астрологии