https://sputnik-georgia.ru/20221021/bolee-1000-za-sertifikat-medsestry-direktor-uchilischa-popalsya-na-podkupe-271532957.html

Более $1000 за сертификат медсестры: директор училища попался на подкупе

Более $1000 за сертификат медсестры: директор училища попался на подкупе

Обвиняемый выдал фальшивый сертификат неквалифицированному человеку 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Директор одной из частных образовательных организаций в Грузии привлечен к ответственности за выдачу фальшивого сертификата медсестры, сообщает Следственная служба минфина.Случай произошел в регионе Самегрело - Земо Сванети на западе страны. Мужчина привлечен к ответственности за коммерческий подкуп и изготовление-выдачу фальшивого официального документа. Следствие установило, что обвиняемый выдал фальшивый сертификат, подтверждающий, что конкретный человек прошел трехлетний тренинг-курс медсестры. Хотя на самом деле этот человек не проходил надлежащего обучения. За это директор взял три тысячи лари (более тысячи долларов).Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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