https://sputnik-georgia.ru/20221021/bolee-1000-za-sertifikat-medsestry-direktor-uchilischa-popalsya-na-podkupe-271532957.html
Более $1000 за сертификат медсестры: директор училища попался на подкупе
Более $1000 за сертификат медсестры: директор училища попался на подкупе
Обвиняемый выдал фальшивый сертификат неквалифицированному человеку 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T12:12+0400
2022-10-21T12:12+0400
2022-10-21T12:21+0400
грузия
новости
происшествия
самегрело-земо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Директор одной из частных образовательных организаций в Грузии привлечен к ответственности за выдачу фальшивого сертификата медсестры, сообщает Следственная служба минфина.Случай произошел в регионе Самегрело - Земо Сванети на западе страны. Мужчина привлечен к ответственности за коммерческий подкуп и изготовление-выдачу фальшивого официального документа. Следствие установило, что обвиняемый выдал фальшивый сертификат, подтверждающий, что конкретный человек прошел трехлетний тренинг-курс медсестры. Хотя на самом деле этот человек не проходил надлежащего обучения. За это директор взял три тысячи лари (более тысячи долларов).Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_2a35eaa8723388921b8ea50759db7958.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, самегрело-земо сванети
грузия, новости, происшествия, самегрело-земо сванети
Более $1000 за сертификат медсестры: директор училища попался на подкупе
12:12 21.10.2022 (обновлено: 12:21 21.10.2022)
Обвиняемый выдал фальшивый сертификат неквалифицированному человеку
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Директор одной из частных образовательных организаций в Грузии привлечен к ответственности за выдачу фальшивого сертификата медсестры, сообщает Следственная служба минфина.
Случай произошел в регионе Самегрело - Земо Сванети на западе страны. Мужчина привлечен к ответственности за коммерческий подкуп и изготовление-выдачу фальшивого официального документа.
Следствие установило, что обвиняемый выдал фальшивый сертификат, подтверждающий, что конкретный человек прошел трехлетний тренинг-курс медсестры. Хотя на самом деле этот человек не проходил надлежащего обучения. За это директор взял три тысячи лари (более тысячи долларов).
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы.