https://sputnik-georgia.ru/20221021/chasti-tbilisi-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie-21-oktyabrya-271508380.html
Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение 21 октября
Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение 21 октября
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T08:32+0400
2022-10-21T08:32+0400
2022-10-21T08:32+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
теласи
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 21 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей III, VI, VII микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Глданского оврага (частично), Тианетского шоссе (частично), ул. Хизанишвили (частично), Вартагава, Микатадзе, Хергиани, Векуа, Канделаки и Сабашвили.В районах Мтацминда и Крцаниси света с 10:00 до 18:00 не будет у населения площади Свободы, Сололакского оврага, ул. Леонидзе, Крцанисской, Вольского, Надиквари (частично) и Каландадзе.В Исани – с 11:00 до 18:00 в поселке Метростроя, поселке Навтлуги (частично), поселке Вазисубани (частично), на площади Европы, Винном подъеме, пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Копцова, Букисцихе, Татишвили, Харабадзе, Иорской, Месхетской, Гомарети, Какабети, Цаленджихской, Метехской, Исанской, Дуту Мегрели, Перицвалебис, Урбнисской, Дедоплисцкаро и Шандора Петефи.В Сабуртало сбои с подачей электричества ожидаются с 11:00 до 18:00 во II, IV микрорайонах плато Нуцубидзе (частично), пр. Пекина (частично), ул. Сулхана Цинцадзе, Кутузова, Гамрекели, Кантария и Интенсификации.В Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Згвисубани (частично), поселка ТЭВЗ (частично), пр. Гурамишвили (частично), ул. Цотне Дадиани (частично), Гогоберидзе, Иремашвили, Чкондидели, Кутателадзе, Трактора, Цисарткелис и Бенделиани.В Самгори – с 10:00 до 18:00 у жителей Гардабанского шоссе, поселка Металлоконструкций, района Святой Варвары, III, IV микрорайонов Варкетили (частично), IV микрорайона Варкетили-3 (частично), ул. Шанава и Эмира Бурджанадзе.В Чугурети ограничения коснутся с 10:00 до 18:00 жителей пр. Давида Агмашенебели (частично), Домов железной дороги, ул. Цинамдзгвришвили и Каргаретели.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, электроэнергия
грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, электроэнергия
Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение 21 октября
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 21 октября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Глдани в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей III, VI, VII микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Глданского оврага (частично), Тианетского шоссе (частично), ул. Хизанишвили (частично), Вартагава, Микатадзе, Хергиани, Векуа, Канделаки и Сабашвили.
В районах Мтацминда и Крцаниси света с 10:00 до 18:00 не будет у населения площади Свободы, Сололакского оврага, ул. Леонидзе, Крцанисской, Вольского, Надиквари (частично) и Каландадзе.
В Исани – с 11:00 до 18:00 в поселке Метростроя, поселке Навтлуги (частично), поселке Вазисубани (частично), на площади Европы, Винном подъеме, пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Копцова, Букисцихе, Татишвили, Харабадзе, Иорской, Месхетской, Гомарети, Какабети, Цаленджихской, Метехской, Исанской, Дуту Мегрели, Перицвалебис, Урбнисской, Дедоплисцкаро и Шандора Петефи.
В Сабуртало сбои с подачей электричества ожидаются с 11:00 до 18:00 во II, IV микрорайонах плато Нуцубидзе (частично), пр. Пекина (частично), ул. Сулхана Цинцадзе, Кутузова, Гамрекели, Кантария и Интенсификации.
В Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Згвисубани (частично), поселка ТЭВЗ (частично), пр. Гурамишвили (частично), ул. Цотне Дадиани (частично), Гогоберидзе, Иремашвили, Чкондидели, Кутателадзе, Трактора, Цисарткелис и Бенделиани.
В Самгори – с 10:00 до 18:00 у жителей Гардабанского шоссе, поселка Металлоконструкций, района Святой Варвары, III, IV микрорайонов Варкетили (частично), IV микрорайона Варкетили-3 (частично), ул. Шанава и Эмира Бурджанадзе.
В Чугурети ограничения коснутся с 10:00 до 18:00 жителей пр. Давида Агмашенебели (частично), Домов железной дороги, ул. Цинамдзгвришвили и Каргаретели.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.