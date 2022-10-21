https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruziya-ne-budet-uvelichivat-armiyu-v-2023-godu-271363363.html

Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году

Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году

Это ограничение не распространяется на военное положение 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году".Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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