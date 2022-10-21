https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruziya-ne-budet-uvelichivat-armiyu-v-2023-godu-271363363.html
Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году
Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году
Это ограничение не распространяется на военное положение 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T10:02+0400
2022-10-21T10:02+0400
2022-10-21T10:02+0400
оборона грузии
оборона
министерство обороны грузии
силы обороны грузии
грузия
новости
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1e/266337521_0:113:2048:1266_1920x0_80_0_0_a1d611660d382922526e028dc61d324e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году".Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1e/266337521_180:121:1839:1365_1920x0_80_0_0_ff5b8e90abfc78a6dddcdec744c8196d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, грузия, новости, парламент грузии
оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, грузия, новости, парламент грузии
Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году
Это ограничение не распространяется на военное положение
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2023 году".
Согласно постановлению
, численность Сил обороны в будущем году не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.