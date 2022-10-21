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Грузия сконцентрирована на выполнении 12 рекомендаций ЕС – Кобахидзе
Грузия сконцентрирована на выполнении 12 рекомендаций ЕС – Кобахидзе
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T15:55+0400
2022-10-21T15:55+0400
2022-10-21T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе надеется, что в 2023 году в отношении Грузии будет принято справедливое и объективное решение по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций."Нацдвижение" и его сателлиты в роли болта – их действия не могут выполнить какую-то решающую роль в конечном итоге. Главное, чтобы Евросоюз принял то политическое решение, которое в интересах нашей страны – это предоставление статуса кандидата нашей стране", – отметил Кобахидзе.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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евросоюз, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия
евросоюз, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия
Грузия сконцентрирована на выполнении 12 рекомендаций ЕС – Кобахидзе
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе надеется, что в 2023 году в отношении Грузии будет принято справедливое и объективное решение по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Мы сконцентрированы на выполнении 12 пунктов и надеемся, что в октябре будущего года будет принято справедливое, объективное решение", – сказал Кобахидзе в передаче "Имеди LIVE".
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
"Нацдвижение" и его сателлиты в роли болта – их действия не могут выполнить какую-то решающую роль в конечном итоге. Главное, чтобы Евросоюз принял то политическое решение, которое в интересах нашей страны – это предоставление статуса кандидата нашей стране", – отметил Кобахидзе.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.