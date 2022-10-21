https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruziya-skontsentrirovana-na-vypolnenii-12-rekomendatsiy-es--kobakhidze-271540557.html

Грузия сконцентрирована на выполнении 12 рекомендаций ЕС – Кобахидзе

Грузия сконцентрирована на выполнении 12 рекомендаций ЕС – Кобахидзе

Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T15:55+0400

2022-10-21T15:55+0400

2022-10-21T15:55+0400

евросоюз

грузинская мечта

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

политика

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e71614807fb8b752d974093241e18f21.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе надеется, что в 2023 году в отношении Грузии будет принято справедливое и объективное решение по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций."Нацдвижение" и его сателлиты в роли болта – их действия не могут выполнить какую-то решающую роль в конечном итоге. Главное, чтобы Евросоюз принял то политическое решение, которое в интересах нашей страны – это предоставление статуса кандидата нашей стране", – отметил Кобахидзе.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евросоюз, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия