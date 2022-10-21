https://sputnik-georgia.ru/20221021/ilon-mask-rasskazal-skolko-prodlitsya-retsessiya-v-ekonomike-ssha-271535110.html
Илон Маск рассказал, сколько продлится рецессия в экономике США
Илон Маск рассказал, сколько продлится рецессия в экономике США
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T13:14+0400
2022-10-21T13:14+0400
2022-10-21T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Известный американский бизнесмен, инженер и миллиардер Илон Маск выразил предположение, что рецессия в экономике США продолжится вплоть до весны 2024 года."Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится – ред.) до весны 24-го года", – ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.Ранее американский лидер Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, но она "не будет иметь значительный характер".Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, илон маск, джо байден, экономика, новости, в мире
сша, илон маск, джо байден, экономика, новости, в мире
Илон Маск рассказал, сколько продлится рецессия в экономике США
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Известный американский бизнесмен, инженер и миллиардер Илон Маск выразил предположение, что рецессия в экономике США продолжится вплоть до весны 2024 года.
"Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится – ред.) до весны 24-го года", – ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.
Ранее американский лидер Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, но она "не будет иметь значительный характер".
Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.