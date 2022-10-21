https://sputnik-georgia.ru/20221021/inspektor-politsii-popalsya-na-moshennichestve-na-zapade-gruzii-271549493.html

Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии

Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии

Инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за них две тысячи лари 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Генеральная инспекция МВД Грузии задержала инспектора-следователя в городе Ткибули по факту мошенничества, говорится в сообщении ведомства.Как пояснили в ведомстве, инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за их якобы восстановление две тысячи лари.МВД Грузии не называет статьи, по которым обвиняется инспектор. Согласно законодательству Грузии, дело должно быть передано другим органам для расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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