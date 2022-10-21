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Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии
Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии
Инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за них две тысячи лари 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T19:47+0400
2022-10-21T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Генеральная инспекция МВД Грузии задержала инспектора-следователя в городе Ткибули по факту мошенничества, говорится в сообщении ведомства.Как пояснили в ведомстве, инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за их якобы восстановление две тысячи лари.МВД Грузии не называет статьи, по которым обвиняется инспектор. Согласно законодательству Грузии, дело должно быть передано другим органам для расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, ткибули, мвд грузии
Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии
19:47 21.10.2022 (обновлено: 19:50 21.10.2022)
Инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за них две тысячи лари
ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Генеральная инспекция МВД Грузии задержала инспектора-следователя в городе Ткибули по факту мошенничества, говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили в ведомстве, инспектор обманом изъял у гражданина права на вождение, а после потребовал за их якобы восстановление две тысячи лари.
МВД Грузии не называет статьи, по которым обвиняется инспектор. Согласно законодательству Грузии, дело должно быть передано другим органам для расследования.