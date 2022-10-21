https://sputnik-georgia.ru/20221021/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-271524932.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2022 года вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 11%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-сентябрь 2022 года вывезли 63,3 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 54,2 тысячи тонн ферросплавов, почти 44,2 тысячи тонн натурального виноградного вина, 7,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Согласно данным "Сакстата", в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 130,8 тысячи тонн, а также 96,6 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли около 434,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 172,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 87,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более, чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"