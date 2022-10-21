https://sputnik-georgia.ru/20221021/kategoricheski-nepriemlemo---gruzinskaya-oppozitsiya-nedovolna-zayavleniem-arestovicha-271546583.html

"Категорически неприемлемо" - грузинская оппозиция недовольна заявлением Арестовича

"Категорически неприемлемо" - грузинская оппозиция недовольна заявлением Арестовича

Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T17:48+0400

2022-10-21T17:48+0400

2022-10-21T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича стало предметом критики среди представителей оппозиционных партий Грузии.Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, добавив, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы "приводить все в порядок".Однако, как отметила оппозиционный депутат, применение силы для возвращения Абхазии и Цхинвальского региона, которые неподконтрольны центральным властям Грузии, - категорически неприемлемо. По словам Деканоидзе, это должно произойти только мирным путем.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджагаладзе, в свою очередь, назвал заявление Арестовича героической риторикой и отметил, что не собирается его критиковать из-за этого."Я думаю, что заявление Арестовича - это больше художественное выражение. Так сказать, обнадеживающее заявление. Не то, чтобы за этим стояли какие-то серьезные действия… Это героическая риторика, чтобы вселить веру в свой народ", - заявил Манджгаладзе на брифинге.Иного мнения депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили."Подобные заявления наносят вред. Давайте не будем раскочегариваться на тему того, что украинские войска скоро войдут (в Грузию - ред.). Этого никогда не произойдет, однако делаются плохие заявления", - отметил Элисашвили.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть страну в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, украина, тбилиси, абхазия