https://sputnik-georgia.ru/20221021/kategoricheski-nepriemlemo---gruzinskaya-oppozitsiya-nedovolna-zayavleniem-arestovicha-271546583.html
"Категорически неприемлемо" - грузинская оппозиция недовольна заявлением Арестовича
"Категорически неприемлемо" - грузинская оппозиция недовольна заявлением Арестовича
Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T17:48+0400
2022-10-21T17:48+0400
2022-10-21T17:50+0400
грузия
политика
новости
алексей арестович
михаил саакашвили
хатия деканоидзе
украина
тбилиси
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251003691_0:14:1363:781_1920x0_80_0_0_768062e3f8673958582067f173ce5670.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича стало предметом критики среди представителей оппозиционных партий Грузии.Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, добавив, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы "приводить все в порядок".Однако, как отметила оппозиционный депутат, применение силы для возвращения Абхазии и Цхинвальского региона, которые неподконтрольны центральным властям Грузии, - категорически неприемлемо. По словам Деканоидзе, это должно произойти только мирным путем.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджагаладзе, в свою очередь, назвал заявление Арестовича героической риторикой и отметил, что не собирается его критиковать из-за этого."Я думаю, что заявление Арестовича - это больше художественное выражение. Так сказать, обнадеживающее заявление. Не то, чтобы за этим стояли какие-то серьезные действия… Это героическая риторика, чтобы вселить веру в свой народ", - заявил Манджгаладзе на брифинге.Иного мнения депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили."Подобные заявления наносят вред. Давайте не будем раскочегариваться на тему того, что украинские войска скоро войдут (в Грузию - ред.). Этого никогда не произойдет, однако делаются плохие заявления", - отметил Элисашвили.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть страну в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
тбилиси
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251003691_86:0:1278:894_1920x0_80_0_0_8860026233d34d8bff5cfeb868417ab9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, украина, тбилиси, абхазия
грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, украина, тбилиси, абхазия
"Категорически неприемлемо" - грузинская оппозиция недовольна заявлением Арестовича
17:48 21.10.2022 (обновлено: 17:50 21.10.2022)
Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича стало предметом критики среди представителей оппозиционных партий Грузии.
Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, добавив, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы "приводить все в порядок".
"Я бы не назвала это угрозой войны, но, безусловно, я действительно не разделяю ничье мнение в связи с использованием силы. Его мнение, наверно, больше касалась роли Украины в регионе в целом", - заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
Однако, как отметила оппозиционный депутат, применение силы для возвращения Абхазии и Цхинвальского региона, которые неподконтрольны центральным властям Грузии, - категорически неприемлемо. По словам Деканоидзе, это должно произойти только мирным путем.
Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджагаладзе, в свою очередь, назвал заявление Арестовича героической риторикой и отметил, что не собирается его критиковать из-за этого.
"Я думаю, что заявление Арестовича - это больше художественное выражение. Так сказать, обнадеживающее заявление. Не то, чтобы за этим стояли какие-то серьезные действия… Это героическая риторика, чтобы вселить веру в свой народ", - заявил Манджгаладзе на брифинге.
Иного мнения депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
"Подобные заявления наносят вред. Давайте не будем раскочегариваться на тему того, что украинские войска скоро войдут (в Грузию - ред.). Этого никогда не произойдет, однако делаются плохие заявления", - отметил Элисашвили.
Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.
Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть страну в войну.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.