https://sputnik-georgia.ru/20221021/kulinarnoe-puteshestvie-v-adzharii-predstavili-putevoditel-po-traditsionnym-blyudam-271533329.html

"Кулинарное путешествие": в Аджарии представили путеводитель по традиционным блюдам

"Кулинарное путешествие": в Аджарии представили путеводитель по традиционным блюдам

Благодаря новому каталогу о рецептах некоторых блюд местные жители узнали впервые 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. "Кулинарное путешествие в Аджарию" – так называется гастрономический путеводитель, в который вошли более сотни блюд традиционной аджарской кухни, говорится в пресс-релизе Департамента туризма и курортов Аджарии.На презентация книги, которая прошла в Аджарии, присутствовали представители правительства и туристического сектора.Что касается нового путеводителя, то в него вошли малоизвестные и забытые аджарские блюда, десерты и закуски, а также различные кулинарные традиции. Исследование, проведенное во время кулинарной экспедиции, выявило такие блюда и десерты, о которых не знали даже местные жители.К примеру, в новый путеводитель аджарской кухни вошли такие блюда, как Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама и многие другие кулинарные изыски.Кулинарное исследование прошло в ущельях высокогорной Аджарии. Оно охватывает как лазскую кулинарию, так и кулинарию верхней Аджарии и Кобулети. В частности, в путеводителе представлены основные блюда, десерты, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, закуски, разновидности вин и продукты, изготовленные из сока винограда.Над созданием кулинарного путеводителя работало Агентство развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов Аджарии. Как отмечают в ведомстве, кулинарный путеводитель, с одной стороны, содействует популяризации многообразных блюд Аджарии, а с другой – процессу их появления в меню ресторанов.С электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства. Печатная версия путеводителя будет передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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