https://sputnik-georgia.ru/20221021/magnitnye-buri-v-noyabre-2022-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-271536748.html

Магнитные бури в ноябре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в ноябре 2022: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в ноябре 2022 года окажут негативное влияние на многих жителей нашей планеты - особенно на любые изменения погоды реагируют метеозависимые люди

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справки

магнитная буря

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Зная точные даты магнитных бурь в ноябре, можно заранее к ним подготовиться и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2022 года и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия.Магнитные бури в ноябре 2022По предварительным прогнозам, в ноябре ожидается несколько продолжительных магнитных бурь.Первая магнитная буря, по прогнозу специалистов, ожидается с 1 по 6 ноября. Пик магнитной бури приходится на 2 и 5 ноября. Геомагнитное возмущение в эти дни будет достаточно сильным, достигающим 5 баллов, и повлияет не только на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых.Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, выпадает на 10-12 ноября – на пике ее сила, по прогнозу, составит 5 баллов. В остальные дни геомагнитное возмущение будет незначительным, соответственно, оно в основном затронет только метеочувствительных людей.Еще одна магнитная буря ожидается 16-17 ноября. По прогнозу специалистов, геомагнитное возмущение будет незначительным и затронет только метеочувствительных людей.Последняя магнитная буря будет самой затяжной и продлится с 24 по 30 ноября – ее сила будет колебаться от трех до четырех баллов.Во все остальные дни в ноябре геомагнитные колебания будут слабыми и не окажут особого влияния на человеческий организм.Что делать в неблагоприятные дниНа магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей Земли, однако серьезную проблему геомагнитные возмущения представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Вследствие этого, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают незначительные недомогания, перепады настроения и бессонница. Людям, зависимым от погоды, а также с хроническими заболеваниями и психическими проблемами в неблагоприятные дни нужно серьезно позаботиться о своем здоровье.Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не следует и здоровым людям. Во время магнитных бурь специалисты советуют не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.Неблагоприятный день медики всем советуют начать с контрастного душа, а накануне, приняв теплую ванну, хорошо выспаться.Чтобы избежать головной боли, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь, специалисты рекомендуют в неблагоприятные дни делать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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