https://sputnik-georgia.ru/20221021/miss-gruziya-i-gonschik-1-predstavyat-stranu-na-fia-motorsport-games-v-marsele-271539028.html

Мисс Грузия и гонщик №1 представят страну на FIA Motorsport Games в Марселе

Мисс Грузия и гонщик №1 представят страну на FIA Motorsport Games в Марселе

Сборная Грузии среди 147 стран представлена на FIA Motorsport Games в семи гоночных дисциплинах 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе вместе с моделью и обладательницей титула "Мисс Грузия 2003" Ириной Онашвили предстанет на международном соревновании FIA Motorsport Games, которое пройдет 26-30 октября в Марселе.FIA Motorsport Games – это мультиспортивные соревнования по автоспорту, проводимые странами под управлением Международной автомобильной федерации. Первое мероприятие состоялось в Италии в 2019 году, и его выиграла Россия.Сборная Грузии среди 147 стран представлена на FIA Motorsport Games в семи гоночных дисциплинах: Formula 4; Drift; Karting sprint; Karting Endurance; Karting Slalom; Auto Slalom; Auto Slalom. Соревнования будут проходить на легендарном автодроме Circuit Paul Ricard F1.Меладзе и Онашвили представлены в категории автослалом. Это гонки на время по размеченной стойками территории со сложной трассой.На своей странице Меладзе написал, почему в качестве напарницы выбрал именно Ирину Онашвили."Очень многие спрашивают, почему я выбрал Ирину Онашвили своей напарницей для борьбы с сильнейшими гонщиками мира? Я дам вам простой ответ: не ведитесь на ее внешность, выйдите на какое-нибудь соревнования и попытайтесь победить ее", – написал гонщик.Мевлуд Меладзе начал гоночную карьеру в 2001 году. Пока он не получал лицензию профессионального гонщика, на протяжении двух лет выходил среди любителей. Первую победу Меладзе заполучил в 2002 году в классе "Туринг-лайт".Ранее Меладзе увлекался борьбой и даже имел успехи не только внутри страны, но и за ее пределами. Впервые он вышел вместе с профессиональными борцами в 1983 году, а уже в 1989 году взял второе место в чемпионате Советского Союза. В 1992 и 1993 годах он дважды занял третье место на чемпионате Европы. Меладзе также является серебряным призером чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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