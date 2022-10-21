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Нагерняк о печальных последствиях выхода Молдовы из СНГ и фатальных ошибках Санду
Нагерняк о печальных последствиях выхода Молдовы из СНГ и фатальных ошибках Санду
В некоторых Telegram-каналах Молдовы появилась информация, что в администрации президента Санду бродят идеи подготовить документ о выходе страны из СНГ 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T13:47+0400
2022-10-21T13:47+0400
2022-10-21T13:50+0400
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Какие преимущества имеет Молдова от членства в СНГ? На кого ориентирована экономика страны и что с ней произойдет при выходе из состава содружества?Почему был разогнан палаточный лагерь протестующих у здания парламента? Кто в действительности принимает решения в кабинетах нынешней власти страны? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил председатель Попечительского совета Федеральной национально-культурной автономии молдован России Юрий Нагерняк.
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мультимедиа, видео, молдова, снг, видео
мультимедиа, видео, молдова, снг, видео
Нагерняк о печальных последствиях выхода Молдовы из СНГ и фатальных ошибках Санду
13:47 21.10.2022 (обновлено: 13:50 21.10.2022)
В некоторых Telegram-каналах Молдовы появилась информация, что в администрации президента Санду бродят идеи подготовить документ о выходе страны из СНГ
Какие преимущества имеет Молдова от членства в СНГ? На кого ориентирована экономика страны и что с ней произойдет при выходе из состава содружества?
Почему был разогнан палаточный лагерь протестующих у здания парламента? Кто в действительности принимает решения в кабинетах нынешней власти страны?
На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил председатель Попечительского совета Федеральной национально-культурной автономии молдован России Юрий Нагерняк.