https://sputnik-georgia.ru/20221021/nagernyak-o-pechalnykh-posledstviyakh-vykhoda-moldovy-iz-sng-i-fatalnykh-oshibkakh-sandu-271526722.html

Нагерняк о печальных последствиях выхода Молдовы из СНГ и фатальных ошибках Санду

Нагерняк о печальных последствиях выхода Молдовы из СНГ и фатальных ошибках Санду

В некоторых Telegram-каналах Молдовы появилась информация, что в администрации президента Санду бродят идеи подготовить документ о выходе страны из СНГ 21.10.2022, Sputnik Грузия

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Какие преимущества имеет Молдова от членства в СНГ? На кого ориентирована экономика страны и что с ней произойдет при выходе из состава содружества?Почему был разогнан палаточный лагерь протестующих у здания парламента? Кто в действительности принимает решения в кабинетах нынешней власти страны? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил председатель Попечительского совета Федеральной национально-культурной автономии молдован России Юрий Нагерняк.

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