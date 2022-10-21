https://sputnik-georgia.ru/20221021/prestupleniya-nad-nesovershennoletnimi-v-kutaisi-obvinyaemykh-otpravili-za-reshetku--271546089.html

Преступления против несовершеннолетних в Кутаиси: обвиняемых отправили за решетку

Преступления против несовершеннолетних в Кутаиси: обвиняемых отправили за решетку

Предполагаемые педофилы будут ждать приговора суда в заключении 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T17:28+0400

2022-10-21T17:28+0400

2022-10-21T17:31+0400

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кутаисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. Кутаисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении двух задержанных за преступления против несовершеннолетних в городе Кутаиси.Один из задержанных обвиняется по статьям "принуждение" и "незаконное лишение свободы". По версии следствия, он 11 октября 2022 года предложил подвезти несовершеннолетнюю девочку в своем автомобиле.Когда та села машину и они отъехали, мужчина съехал внезапно с дороги и пытался подсесть к девочке, в это время ей позвонила сестра и обвиняемый заставил ребенка отдать ему телефон. Девочке в момент передачи телефона удалось сбежать от обвиняемого.Второго задержанного обвиняют в развратных действиях в отношении сразу двух несовершеннолетних. Деталей обвинения прокуратура не разглашает, как в случае всех сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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