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Президент Молдовы ввязывает страну в войну – политолог
Президент Молдовы ввязывает страну в войну – политолог
Политический курс, который держит президент Молдовы Майя Санду, пагубен для страны, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в Мультимедийном... 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T10:30+0400
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2022-10-21T10:30+0400
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"Я несколько лет назад была в Молдавии и принимала участие в политическом ток-шоу, где сказала, что госпожа Санду очень сильно ошибается, когда зовет своим советником Михаила Саакашвили (экс-президента Грузии – прим. ред.). Вы представляете главу государства, которая после Украины была второй, которая зазывала Саакашвили, чтобы он руководил процессами в Молдавии. Она очень сильно ошибается и очень сильно подставляет свой собственный народ, потому что молдаване очень геройские, очень милые, очень теплые и хорошие люди, и под гнетом госпожи Санду они сейчас практически тоже ввязываются в войну, что очень плохо закончится для маленькой Молдавии", – считает Морошкина.Летом 2019 года Санду в ходе визита в Киев, будучи премьером Молдовы, пригласила бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили поучаствовать в реформе молдавской юстиции. Правда, добавила, что пока денег на такого дорого советника у молдавского правительства нет.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, молдова, политика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, молдова, политика, видео
Президент Молдовы ввязывает страну в войну – политолог
Политический курс, который держит президент Молдовы Майя Санду, пагубен для страны, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"Я несколько лет назад была в Молдавии и принимала участие в политическом ток-шоу, где сказала, что госпожа Санду очень сильно ошибается, когда зовет своим советником Михаила Саакашвили (экс-президента Грузии – прим. ред.). Вы представляете главу государства, которая после Украины была второй, которая зазывала Саакашвили, чтобы он руководил процессами в Молдавии. Она очень сильно ошибается и очень сильно подставляет свой собственный народ, потому что молдаване очень геройские, очень милые, очень теплые и хорошие люди, и под гнетом госпожи Санду они сейчас практически тоже ввязываются в войну, что очень плохо закончится для маленькой Молдавии", – считает Морошкина.
Летом 2019 года Санду в ходе визита в Киев, будучи премьером Молдовы, пригласила бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили поучаствовать в реформе молдавской юстиции. Правда, добавила, что пока денег на такого дорого советника у молдавского правительства нет.