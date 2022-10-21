https://sputnik-georgia.ru/20221021/rikotskiy-tonnel-budet-vremenno-zakryt-v-nochnoe-vremya-271540040.html

Рикотский тоннель будет временно закрыт в ночное время

Рикотский тоннель будет временно закрыт в ночное время

В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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