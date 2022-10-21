https://sputnik-georgia.ru/20221021/rossiya-uberet-s-granitsy-s-gruziey--mobilnye--punkty-prizyva-271549273.html

Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва

Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва

По словам главы Северной Осетии, необходимость в дополнительном упорядочении движения через КПП "Верхний Ларс" отпала 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Мобильные пункты призыва уберут с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией с субботы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Меняйло отметил также, что пограничники располагают всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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