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Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва
Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва
По словам главы Северной Осетии, необходимость в дополнительном упорядочении движения через КПП "Верхний Ларс" отпала 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Мобильные пункты призыва уберут с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией с субботы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Меняйло отметил также, что пограничники располагают всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны.Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва
19:22 21.10.2022 (обновлено: 19:43 21.10.2022)
По словам главы Северной Осетии, необходимость в дополнительном упорядочении движения через КПП "Верхний Ларс" отпала
ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Мобильные пункты призыва уберут с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" на границе с Грузией с субботы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель. Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная", - написал он в своём Telegram-канале
.
По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Меняйло отметил также, что пограничники располагают всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что из-за скопления автомобилей на КПП "Верхний Ларс" в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику.