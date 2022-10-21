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Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест
Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест
По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии 21.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд отправил в заключение на время следствия мужчину, который обвиняется в нанесении ранений своей невестке, сообщает телекомпания "Рустави 2".Преступление произошло на кладбище в селе Скулиа Цхалтубского района, когда женщина с тремя детьми отправилась к могиле своего мужа. Пострадавшую прооперировали. Сейчас ее жизни не угрожает опасность.По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии и не может говорить.Мужчина обвиняется в попытке умышленного убийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, имерети, кутаиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, имерети, кутаиси, преступность в грузии

Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест

11:29 21.10.2022 (обновлено: 11:53 21.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд отправил в заключение на время следствия мужчину, который обвиняется в нанесении ранений своей невестке, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Преступление произошло на кладбище в селе Скулиа Цхалтубского района, когда женщина с тремя детьми отправилась к могиле своего мужа.
Пострадавшую прооперировали. Сейчас ее жизни не угрожает опасность.
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии и не может говорить.
Мужчина обвиняется в попытке умышленного убийства.
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