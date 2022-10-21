https://sputnik-georgia.ru/20221021/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-svekra-ranivshego-nevestku-271532459.html

Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест

Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест

По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд отправил в заключение на время следствия мужчину, который обвиняется в нанесении ранений своей невестке, сообщает телекомпания "Рустави 2".Преступление произошло на кладбище в селе Скулиа Цхалтубского района, когда женщина с тремя детьми отправилась к могиле своего мужа. Пострадавшую прооперировали. Сейчас ее жизни не угрожает опасность.По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный находится в тяжелом стрессовом состоянии и не может говорить.Мужчина обвиняется в попытке умышленного убийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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