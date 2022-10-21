https://sputnik-georgia.ru/20221021/sud-opravdal-aktera-kevina-speysi-po-delu-o-seksualnykh-domogatelstvakh-271542750.html

Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T16:22+0400

2022-10-21T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американского актера Кевина Спейси оправдали по скандальному делу о сексуальных домогательствах - радостное для кинозвезды решение вынесли присяжные в суде Манхэттена, сообщает NBC News."Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности в рамках обвинений Рэппа", — заявляет телеканал.В частности, присяжные "сочли претензии актера Энтони Рэппа недоказанными", говорится в сообщении.Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей. Он начался несколько лет назад именно с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, актер в состоянии алкогольного опьянения попытался соблазнить его. Спейси все отрицал: актер утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, но все же принес ему свои извинения.Вскоре другой актер, мексиканец Роберто Кавазос заявил, что тоже стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и что знает и других людей, кто оказался в такой же ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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