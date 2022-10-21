https://sputnik-georgia.ru/20221021/sud-opravdal-aktera-kevina-speysi-po-delu-o-seksualnykh-domogatelstvakh-271542750.html
Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах
Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах
Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T16:22+0400
2022-10-21T16:22+0400
2022-10-21T16:22+0400
шоу-бизнес
манхэттен
кевин спейси
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23804/13/238041393_0:304:2878:1923_1920x0_80_0_0_ea226bee7a357ea5f8d1a06aeee64e22.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американского актера Кевина Спейси оправдали по скандальному делу о сексуальных домогательствах - радостное для кинозвезды решение вынесли присяжные в суде Манхэттена, сообщает NBC News."Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности в рамках обвинений Рэппа", — заявляет телеканал.В частности, присяжные "сочли претензии актера Энтони Рэппа недоказанными", говорится в сообщении.Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей. Он начался несколько лет назад именно с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, актер в состоянии алкогольного опьянения попытался соблазнить его. Спейси все отрицал: актер утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, но все же принес ему свои извинения.Вскоре другой актер, мексиканец Роберто Кавазос заявил, что тоже стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и что знает и других людей, кто оказался в такой же ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
манхэттен
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23804/13/238041393_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_186418478e284d7cf35e6d77f6869e82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, манхэттен, кевин спейси, новости, в мире
шоу-бизнес, манхэттен, кевин спейси, новости, в мире
Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах
Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американского актера Кевина Спейси оправдали по скандальному делу о сексуальных домогательствах - радостное для кинозвезды решение вынесли присяжные в суде Манхэттена, сообщает NBC News.
"Присяжные по делу против Спейси о сексуальных домогательствах сочли, что тот не несет ответственности в рамках обвинений Рэппа", — заявляет телеканал.
В частности, присяжные "сочли претензии актера Энтони Рэппа недоказанными", говорится в сообщении.
Этот скандал стоил Кевину Спейси краха карьеры и отмены множества ролей. Он начался несколько лет назад именно с заявления Рэппа. Тот объявил, что, когда ему было 14 лет, актер в состоянии алкогольного опьянения попытался соблазнить его.
Спейси все отрицал: актер утверждал, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, но все же принес ему свои извинения.
Вскоре другой актер, мексиканец Роберто Кавазос заявил, что тоже стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и что знает и других людей, кто оказался в такой же ситуации.