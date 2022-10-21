https://sputnik-georgia.ru/20221021/tbilisi-book-days-2022-proydet-v-stolitse-gruzii-v-noyabre-271422237.html

Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре

Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре

Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Крупнейшая в столице книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 пройдет в одиннадцатом павильоне выставочного пространства Expo Georgia 4-6 ноября, говорится в сообщении организаторов.Наряду с масштабной выставкой разных книг, цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями.На книжных днях грузинские читатели смогут познакомиться с продукцией десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. Среди участников – "Издательство Сулакаури", "English Book Education", "Палитра", "Сезан", "Диоген" и многие другие.Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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книги, тбилисские дни книги, тбилисские дни книги, грузия, культура, новости, expo georgia, анонсы