https://sputnik-georgia.ru/20221021/tbilisi-book-days-2022-proydet-v-stolitse-gruzii-v-noyabre-271422237.html
Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре
Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре
Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T08:01+0400
2022-10-21T08:01+0400
2022-10-21T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Крупнейшая в столице книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 пройдет в одиннадцатом павильоне выставочного пространства Expo Georgia 4-6 ноября, говорится в сообщении организаторов.Наряду с масштабной выставкой разных книг, цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями.На книжных днях грузинские читатели смогут познакомиться с продукцией десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. Среди участников – "Издательство Сулакаури", "English Book Education", "Палитра", "Сезан", "Диоген" и многие другие.Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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книги, тбилисские дни книги, тбилисские дни книги, грузия, культура, новости, expo georgia, анонсы
книги, тбилисские дни книги, тбилисские дни книги, грузия, культура, новости, expo georgia, анонсы
Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре
Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Крупнейшая в столице книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 пройдет в одиннадцатом павильоне выставочного пространства Expo Georgia 4-6 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Наряду с масштабной выставкой разных книг, цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями.
На книжных днях грузинские читатели смогут познакомиться с продукцией десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. Среди участников – "Издательство Сулакаури", "English Book Education", "Палитра", "Сезан", "Диоген" и многие другие.
Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное.