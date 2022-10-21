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Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре
Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре
Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное 21.10.2022, Sputnik Грузия
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книги
тбилисские дни книги
тбилисские дни книги
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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Крупнейшая в столице книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 пройдет в одиннадцатом павильоне выставочного пространства Expo Georgia 4-6 ноября, говорится в сообщении организаторов.Наряду с масштабной выставкой разных книг, цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями.На книжных днях грузинские читатели смогут познакомиться с продукцией десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. Среди участников – "Издательство Сулакаури", "English Book Education", "Палитра", "Сезан", "Диоген" и многие другие.Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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книги, тбилисские дни книги, тбилисские дни книги, грузия, культура, новости, expo georgia, анонсы
книги, тбилисские дни книги, тбилисские дни книги, грузия, культура, новости, expo georgia, анонсы

Tbilisi Book Days 2022 пройдет в столице Грузии в ноябре

08:01 21.10.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисские дни книг
Тбилисские дни книг - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Крупнейшая в столице книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 пройдет в одиннадцатом павильоне выставочного пространства Expo Georgia 4-6 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Наряду с масштабной выставкой разных книг, цель фестиваля – создать такую среду для посетителей всех возрастов, которая будет одновременно насыщена образовательными и культурными мероприятиями.
© Sputnik / STRINGERТбилисские дни книг
Тбилисские дни книг - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
Тбилисские дни книг
© Sputnik / STRINGER
На книжных днях грузинские читатели смогут познакомиться с продукцией десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. Среди участников – "Издательство Сулакаури", "English Book Education", "Палитра", "Сезан", "Диоген" и многие другие.
Посещение фестиваля, двери которого будут открыты для книголюбов с 11:00 до 19:00, свободное.
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