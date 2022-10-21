https://sputnik-georgia.ru/20221021/turetskiy-loukoster-budet-letat-v-tbilisi-iz-ankary-271519236.html

Турецкий лоукостер будет летать в Тбилиси из Анкары

Турецкий лоукостер будет летать в Тбилиси из Анкары

Рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines начинает регулярные рейсы по направлению Анкара-Тбилиси-Анкара со 2 ноября текущего года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.В соответствии с заявкой на полет, поданной турецкой авиакомпанией в Агентство, рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.Агентство выдало авиаперевозчику разрешение на полеты 19 октября.Air Moldova начинает полеты в Тбилиси >>По информации ведомства, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines в 2019-2020 годах, но не могли быть продолжены из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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