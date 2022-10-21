https://sputnik-georgia.ru/20221021/u-130-tysyach-rabochikh-v-gruzii-zarplata-menshe-prozhitochnogo-minimuma--glava-profsoyuzov-271531290.html

У 130 тысяч рабочих в Грузии зарплата меньше прожиточного минимума – глава Профсоюзов

У 130 тысяч рабочих в Грузии зарплата меньше прожиточного минимума – глава Профсоюзов

Председатель Объединения профсоюзов считает, что прожиточный минимум подсчитан в стране неверно 21.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заработная плата 130 тысяч трудоустроенных в Грузии ниже установленного в стране прожиточного минимума, который в свою очередь подсчитывается неправильно, заявил глава Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили.Петриашвили считает, что при подсчете прожиточного минимума не учитываются реальные нужды человека, а лишь продуктовая корзина, в которую входят 40 наименований. Не включены коммунальные расходы, траты на лечение, транспорт, одежду, образование или другие расходы.Неправильно подсчитан прожиточный минимум в том числе в части питания, утверждает глава профсоюзов. По словам Петриашвили, к слову, по медицинским заключениям человеку в месяц нужно принимать два килограмма мяса, но оно заменяется более дешевыми хлебобулочными изделиями. Калораж одинаковый, но это не означает, что такое питание позволит человеку сохранить здоровье.Глава Объединения профсоюзов считает, что в стране должна быть установлена адекватная минимальная зарплата, которая должна быть не меньше реального прожиточного минимума.По словам Петриашвили, профсоюзы Грузии подготовили и внесли три законопроекта в парламент на тему минимальной зарплаты и три инициативы "Сакстату" в связи с правилом подсчета прожиточного минимума.При этом, по словам Петриашвили, средняя зарплата, которую подсчитывает "Сакстат", абсолютно не отражают положение тех людей, которые трудоустроены. К примеру, оклад менеджера самой большой компании может достигать 50-60 тысяч лари в месяц, а его подчиненных – 400-500 лари.Когда подсчитывают среднее арифметическое между зарплатой топ-менеджеров и подчиненных, цифра выходит довольно привлекательная, но реальность иная, говорит Петриашвили.Петриашвили посоветовал "Сакстату" взять другие показатели. Например, США и стран Европы, где коэффициент между зарплатой менеджеров и подчиненных составляет 1 к 15, или 1 к 25, а в Грузии он достигает 1 к 60-70. Это означает, что если у подчиненного зарплата в размере ста лари, то у его менеджера она достигает 7 тысяч."Если подсчитать среднее арифметическое ста и семи тысячам, то эта цифра хорошая и красивая, но она же не удовлетворяет тех соцпотребностей, которые у меня, у сотрудника с зарплатой в сто лари, есть в течение месяца. Это не отражает ту реальность и бедственное положение, которое беспокоит трудоустроенных людей", – отметил Петриашвили.Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины в марте 2022 года составил 238,2 лари. Таковы данные Национальной службы статистики (Сакстат).Что касается среднего потребительского прожиточного минимума, то в марте 2022 года он составил 211 лари, по сравнению с мартом прошлого года он вырос на 32,9 лари, а по сравнению с февралем 2022 года – на 6,1 лари.Продуктовая корзина была утверждена в 2004 году и рассчитана исходя из необходимых питательных веществ и энергетической ценности. Основную часть продуктовой корзины составляют углеводы – 55-75%, на жиры приходится 15-30%, а на белки – 10-15%. Энергетическая ценность ежедневного рациона среднестатистического мужчины составляет 2,3 тысячи калорий.В Грузии зарплаты, пенсии, социальная помощь и другие государственные выплаты не привязаны к показателю прожиточного минимума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий петриашвили, сакстат