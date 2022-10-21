https://sputnik-georgia.ru/20221021/u-130-tysyach-rabochikh-v-gruzii-zarplata-menshe-prozhitochnogo-minimuma--glava-profsoyuzov-271531290.html
У 130 тысяч рабочих в Грузии зарплата меньше прожиточного минимума – глава Профсоюзов
У 130 тысяч рабочих в Грузии зарплата меньше прожиточного минимума – глава Профсоюзов
Председатель Объединения профсоюзов считает, что прожиточный минимум подсчитан в стране неверно 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T11:08+0400
2022-10-21T11:08+0400
2022-10-21T11:28+0400
грузия
экономика
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ираклий петриашвили
сакстат
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заработная плата 130 тысяч трудоустроенных в Грузии ниже установленного в стране прожиточного минимума, который в свою очередь подсчитывается неправильно, заявил глава Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили.Петриашвили считает, что при подсчете прожиточного минимума не учитываются реальные нужды человека, а лишь продуктовая корзина, в которую входят 40 наименований. Не включены коммунальные расходы, траты на лечение, транспорт, одежду, образование или другие расходы.Неправильно подсчитан прожиточный минимум в том числе в части питания, утверждает глава профсоюзов. По словам Петриашвили, к слову, по медицинским заключениям человеку в месяц нужно принимать два килограмма мяса, но оно заменяется более дешевыми хлебобулочными изделиями. Калораж одинаковый, но это не означает, что такое питание позволит человеку сохранить здоровье.Глава Объединения профсоюзов считает, что в стране должна быть установлена адекватная минимальная зарплата, которая должна быть не меньше реального прожиточного минимума.По словам Петриашвили, профсоюзы Грузии подготовили и внесли три законопроекта в парламент на тему минимальной зарплаты и три инициативы "Сакстату" в связи с правилом подсчета прожиточного минимума.При этом, по словам Петриашвили, средняя зарплата, которую подсчитывает "Сакстат", абсолютно не отражают положение тех людей, которые трудоустроены. К примеру, оклад менеджера самой большой компании может достигать 50-60 тысяч лари в месяц, а его подчиненных – 400-500 лари.Когда подсчитывают среднее арифметическое между зарплатой топ-менеджеров и подчиненных, цифра выходит довольно привлекательная, но реальность иная, говорит Петриашвили.Петриашвили посоветовал "Сакстату" взять другие показатели. Например, США и стран Европы, где коэффициент между зарплатой менеджеров и подчиненных составляет 1 к 15, или 1 к 25, а в Грузии он достигает 1 к 60-70. Это означает, что если у подчиненного зарплата в размере ста лари, то у его менеджера она достигает 7 тысяч."Если подсчитать среднее арифметическое ста и семи тысячам, то эта цифра хорошая и красивая, но она же не удовлетворяет тех соцпотребностей, которые у меня, у сотрудника с зарплатой в сто лари, есть в течение месяца. Это не отражает ту реальность и бедственное положение, которое беспокоит трудоустроенных людей", – отметил Петриашвили.Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины в марте 2022 года составил 238,2 лари. Таковы данные Национальной службы статистики (Сакстат).Что касается среднего потребительского прожиточного минимума, то в марте 2022 года он составил 211 лари, по сравнению с мартом прошлого года он вырос на 32,9 лари, а по сравнению с февралем 2022 года – на 6,1 лари.Продуктовая корзина была утверждена в 2004 году и рассчитана исходя из необходимых питательных веществ и энергетической ценности. Основную часть продуктовой корзины составляют углеводы – 55-75%, на жиры приходится 15-30%, а на белки – 10-15%. Энергетическая ценность ежедневного рациона среднестатистического мужчины составляет 2,3 тысячи калорий.В Грузии зарплаты, пенсии, социальная помощь и другие государственные выплаты не привязаны к показателю прожиточного минимума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий петриашвили, сакстат
грузия, экономика, новости, ираклий петриашвили, сакстат
У 130 тысяч рабочих в Грузии зарплата меньше прожиточного минимума – глава Профсоюзов
11:08 21.10.2022 (обновлено: 11:28 21.10.2022)
Председатель Объединения профсоюзов считает, что прожиточный минимум подсчитан в стране неверно
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заработная плата 130 тысяч трудоустроенных в Грузии ниже установленного в стране прожиточного минимума, который в свою очередь подсчитывается неправильно, заявил глава Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили.
Петриашвили считает, что при подсчете прожиточного минимума не учитываются реальные нужды человека, а лишь продуктовая корзина, в которую входят 40 наименований. Не включены коммунальные расходы, траты на лечение, транспорт, одежду, образование или другие расходы.
Неправильно подсчитан прожиточный минимум в том числе в части питания, утверждает глава профсоюзов. По словам Петриашвили, к слову, по медицинским заключениям человеку в месяц нужно принимать два килограмма мяса, но оно заменяется более дешевыми хлебобулочными изделиями. Калораж одинаковый, но это не означает, что такое питание позволит человеку сохранить здоровье.
"А человек должен иметь здоровье, чтобы продолжить работать и быть продуктивным как для семьи, так и для страны... Исходя из этого, прожиточный минимум неадекватный", – сказал Петриашвили в эфире телекомпании "Триалети".
Глава Объединения профсоюзов считает, что в стране должна быть установлена адекватная минимальная зарплата, которая должна быть не меньше реального прожиточного минимума.
По словам Петриашвили, профсоюзы Грузии подготовили и внесли три законопроекта в парламент на тему минимальной зарплаты и три инициативы "Сакстату" в связи с правилом подсчета прожиточного минимума.
При этом, по словам Петриашвили, средняя зарплата, которую подсчитывает "Сакстат", абсолютно не отражают положение тех людей, которые трудоустроены. К примеру, оклад менеджера самой большой компании может достигать 50-60 тысяч лари в месяц, а его подчиненных – 400-500 лари.
Когда подсчитывают среднее арифметическое между зарплатой топ-менеджеров и подчиненных, цифра выходит довольно привлекательная, но реальность иная, говорит Петриашвили.
Петриашвили посоветовал "Сакстату" взять другие показатели. Например, США и стран Европы, где коэффициент между зарплатой менеджеров и подчиненных составляет 1 к 15, или 1 к 25, а в Грузии он достигает 1 к 60-70. Это означает, что если у подчиненного зарплата в размере ста лари, то у его менеджера она достигает 7 тысяч.
"Если подсчитать среднее арифметическое ста и семи тысячам, то эта цифра хорошая и красивая, но она же не удовлетворяет тех соцпотребностей, которые у меня, у сотрудника с зарплатой в сто лари, есть в течение месяца. Это не отражает ту реальность и бедственное положение, которое беспокоит трудоустроенных людей", – отметил Петриашвили.
Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины в марте 2022 года составил 238,2 лари. Таковы данные Национальной службы статистики (Сакстат).
Что касается среднего потребительского прожиточного минимума, то в марте 2022 года он составил 211 лари, по сравнению с мартом прошлого года он вырос на 32,9 лари, а по сравнению с февралем 2022 года – на 6,1 лари.
Продуктовая корзина была утверждена в 2004 году и рассчитана исходя из необходимых питательных веществ и энергетической ценности. Основную часть продуктовой корзины составляют углеводы – 55-75%, на жиры приходится 15-30%, а на белки – 10-15%. Энергетическая ценность ежедневного рациона среднестатистического мужчины составляет 2,3 тысячи калорий.
В Грузии зарплаты, пенсии, социальная помощь и другие государственные выплаты не привязаны к показателю прожиточного минимума.