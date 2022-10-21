https://sputnik-georgia.ru/20221021/v-gruzii-v-obraztsakh-tomatnogo-sousa-i-pertsa-nashli-zapreschennye-krasiteli-271547303.html

В Грузии в образцах томатного соуса и перца нашли запрещенные красители

В Грузии в образцах томатного соуса и перца нашли запрещенные красители

В двух образцах перца и томатного соуса найден запрещенный краситель Sudan 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T18:08+0400

2022-10-21T18:08+0400

2022-10-21T18:08+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

национальное агентство продовольствия грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23822/19/238221949_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_74f94488b6a1d5ee7b106a06af726efa.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии взяли образцы для проверки продуктов питания на наличие запрещенных красителей и отправили их в аккредитованную лабораторию, которая выявила нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно заключению лаборатории, в двух образцах перца и томатного соуса найден запрещенный краситель Судан (Sudan).Компании "Гемо" и индивидуальному предпринимателю Шорене Капетивадзе запретили продавать данную продукцию и обязали в кратчайшие сроки изъять ее из продажи. Бизнес-операторы оштрафованы.Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать данную продукцию в том случае, если они ее уже приобрели.Согласно законодательству Грузии, использование красителей Sudan I; Sudan II; Sudan III; Sudan IV; Sudan orange G; Sudan Red G; Sudan Red 7 B и Sudan red B в пище запрещено. Данные красители используют для получения цвета, чаще добавляют к перцу или томатной пасте.Агентство продолжает мониторинг продуктов питания по всей стране. В этом году уже исследовано 60 образцов. В 2019 году из десяти исследованных образцов нарушения выявили в 9 образцах красного перца. В 2020 году в 21 образце нарушения были выявлены в девяти случаях, в 2021 году в 33 исследованных образцах эксперты не нашли вредные вещества.В Грузии с 2019 года действуют специальные требования, распространяемые на импорт красного перца. В связи с этим вопросом Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает со Стратегическим центром исследований и развития.Согласно данным Европейского управления безопасности пищевых продуктов, Судан красный считается генотоксическим или канцерогенным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство продовольствия грузии