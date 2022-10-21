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В Тбилиси пройдет ночной литературный фестиваль "Инсомния 2022"
В Тбилиси пройдет ночной литературный фестиваль "Инсомния 2022"
Созданные в ходе фестиваля "ночные произведения" впоследствии будут опубликованы в едином сборнике 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T14:25+0400
2022-10-21T14:25+0400
2022-10-21T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Литературный фестиваль "Инсомния 2022", во время которого авторов запирают ночами в Доме писателей, где они создают произведения в жанре научной фантастики, фэнтези и ужасов, пройдет в столице Грузии.Проект, автором которого является писатель Заза Кошкадзе и который при сотрудничестве с разными издательствами проводится в Тбилиси с 2013 года, нацелен на поощрение авторов данной жанровой литературы на написание новых произведений.Желающие поучаствовать в проекте должны прислать 3-5 страниц т. н. "фобиографии", в которых должны креативно и художественно рассказать о своих страхах. К заявке следует прикрепить свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон.Заявки принимаются на электронный адрес fest.insomnia@gmail.com до 6 ноября включительно."Из присланных текстов будут выбраны 7 лучших авторов, которые будут заперты один за другим в историческом зале Дома литераторов на всю ночь. Их миссия будет состоять в том, чтобы создать страшную или фантастическую историю", – объясняют организаторы.В состав жюри "Инсомнии" входят писатели Нато Давиташвили, Ника Самушия и Давид Горгиладзе. Возрастное ограничение для участников 16+.Созданные во время фестиваля произведения впоследствии будут опубликованы в одном сборнике. А победители получат подарки и призы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, тбилиси, грузия, дом писателей грузии
культура, новости, тбилиси, грузия, дом писателей грузии
В Тбилиси пройдет ночной литературный фестиваль "Инсомния 2022"
Созданные в ходе фестиваля "ночные произведения" впоследствии будут опубликованы в едином сборнике
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Литературный фестиваль "Инсомния 2022", во время которого авторов запирают ночами в Доме писателей, где они создают произведения в жанре научной фантастики, фэнтези и ужасов, пройдет в столице Грузии.
Проект, автором которого является писатель Заза Кошкадзе и который при сотрудничестве с разными издательствами проводится в Тбилиси с 2013 года, нацелен на поощрение авторов данной жанровой литературы на написание новых произведений.
"Если вы чувствуете, что ваши идеи выходят за скучные рамки экзистенциальной и реалистической драмы и включают в себя вымышленные миры, технологические прорывы и сцены конца человечества, то вы с нами!" – пишут авторы проекта.
Желающие поучаствовать в проекте должны прислать 3-5 страниц т. н. "фобиографии", в которых должны креативно и художественно рассказать о своих страхах. К заявке следует прикрепить свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон.
Заявки принимаются на электронный адрес fest.insomnia@gmail.com до 6 ноября включительно.
"Из присланных текстов будут выбраны 7 лучших авторов, которые будут заперты один за другим в историческом зале Дома литераторов на всю ночь. Их миссия будет состоять в том, чтобы создать страшную или фантастическую историю", – объясняют организаторы.
В состав жюри "Инсомнии" входят писатели Нато Давиташвили, Ника Самушия и Давид Горгиладзе. Возрастное ограничение для участников 16+.
Созданные во время фестиваля произведения впоследствии будут опубликованы в одном сборнике. А победители получат подарки и призы.