https://sputnik-georgia.ru/20221022/doroga-v-svaneti-zakrylas-iz-za-snegopada-271568437.html
Дорога в Сванети закрылась из-за снегопада
Дорога в Сванети закрылась из-за снегопада
Информацию для водителей распространяет департамент дорог 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T19:00+0400
2022-10-22T19:00+0400
2022-10-22T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Дороги, ведущие в Сванети со стороны Зугдиди и Кутаиси, закрылись из-за снегопада и опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автодорог.По данным департамента, движение любого вида транспорта запрещено на участке Ушгули-Ласдили дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.Также для всего вида транспорта, кроме автомобилей с двумя или более ведущими мостами, закрыт участок дороги Цана-Ласдили трассы Кутаиси-Цхалтубо-Лентехи-Ласдили.На остальных участках обеих дорог движение открыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, сванети, зугдиди, кутаиси, погода, новости, непогода в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, сванети, зугдиди, кутаиси, погода, новости, непогода в грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Дорога в Сванети закрылась из-за снегопада
Информацию для водителей распространяет департамент дорог
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Дороги, ведущие в Сванети со стороны Зугдиди и Кутаиси, закрылись из-за снегопада и опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автодорог.
По данным департамента, движение любого вида транспорта запрещено на участке Ушгули-Ласдили дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
Также для всего вида транспорта, кроме автомобилей с двумя или более ведущими мостами, закрыт участок дороги Цана-Ласдили трассы Кутаиси-Цхалтубо-Лентехи-Ласдили.
На остальных участках обеих дорог движение открыто.