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Фестиваль хлеба открылся в Ахалцихе
Фестиваль хлеба открылся в Ахалцихе
Посещение фестиваля - свободное. Желательно приходить голодными! 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T14:16+0400
2022-10-22T14:16+0400
2022-10-22T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ярмарка хлебобулочной продукции, дегустации кулинарных блюд, мастер-классы и развлекательные мероприятия ждут посетителей Фестиваля хлеба, который открылся в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз. Его цель – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего числа фермеров, продвижение продаж местной продукции.В программе фестиваля - выставка-продажа местных традиционных продуктов, дегустация гастрономических изысков, мастер-классы по выпечке хлеба, приготовлению блюд, танцев и рукоделию, а также мероприятия для детей, викторины и концерт с участием местных ансамблей. В фестивале могли принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.Посещение фестиваля свободное. Адрес: территория крепости Ахалцихе, ул. Харисчирашвили, 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ахалцихе, самцхе-джавахети, фестиваль, хлеб, хлеб
грузия, новости, общество, ахалцихе, самцхе-джавахети, фестиваль, хлеб, хлеб
Фестиваль хлеба открылся в Ахалцихе
Посещение фестиваля - свободное. Желательно приходить голодными!
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ярмарка хлебобулочной продукции, дегустации кулинарных блюд, мастер-классы и развлекательные мероприятия ждут посетителей Фестиваля хлеба, который открылся в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз. Его цель – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего числа фермеров, продвижение продаж местной продукции.
В программе фестиваля - выставка-продажа местных традиционных продуктов, дегустация гастрономических изысков, мастер-классы по выпечке хлеба, приготовлению блюд, танцев и рукоделию, а также мероприятия для детей, викторины и концерт с участием местных ансамблей.
В фестивале могли принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.
Посещение фестиваля свободное. Адрес: территория крепости Ахалцихе, ул. Харисчирашвили, 1.