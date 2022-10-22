https://sputnik-georgia.ru/20221022/festival-khleba-otkrylsya-v-akhaltsikhe-271563553.html

Фестиваль хлеба открылся в Ахалцихе

Фестиваль хлеба открылся в Ахалцихе

Посещение фестиваля - свободное. Желательно приходить голодными! 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ярмарка хлебобулочной продукции, дегустации кулинарных блюд, мастер-классы и развлекательные мероприятия ждут посетителей Фестиваля хлеба, который открылся в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль хлеба – однодневное мероприятие, которое проводится в Ахалцихе с 2010 года в четвертый раз. Его цель – восстановление и продвижение местных сортов пшеницы, вовлечение в эту деятельность как можно большего числа фермеров, продвижение продаж местной продукции.В программе фестиваля - выставка-продажа местных традиционных продуктов, дегустация гастрономических изысков, мастер-классы по выпечке хлеба, приготовлению блюд, танцев и рукоделию, а также мероприятия для детей, викторины и концерт с участием местных ансамблей. В фестивале могли принять участие заинтересованные лица или организации, в том числе иностранные и местные предприниматели, которые хотят представить свою продукцию, наладить кооперативные и деловые отношения, сделать продукт более узнаваемым как в регионе, так и во всей Грузии.Посещение фестиваля свободное. Адрес: территория крепости Ахалцихе, ул. Харисчирашвили, 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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