https://sputnik-georgia.ru/20221022/grazhdane-gruzii-pogibli-v-dtp-v-polshe-271565636.html

Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше

Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше

Микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T14:54+0400

2022-10-22T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Три гражданина Грузии погибли в аварии у польского города Познань, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на польские СМИ.По данным телеканала, микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе. Водитель и пять пассажиров получили ранения, три человека погибли на месте.Представители власти не уточняют личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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