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Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше
Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше
Микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T14:54+0400
2022-10-22T14:54+0400
2022-10-22T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Три гражданина Грузии погибли в аварии у польского города Познань, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на польские СМИ.По данным телеканала, микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе. Водитель и пять пассажиров получили ранения, три человека погибли на месте.Представители власти не уточняют личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, польша, общество, дтп
Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше
14:54 22.10.2022 (обновлено: 16:48 22.10.2022)
Микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Три гражданина Грузии погибли в аварии у польского города Познань, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на польские СМИ.
По данным телеканала, микроавтобус, в котором находилось восемь человек, врезался в грузовик на трассе. Водитель и пять пассажиров получили ранения, три человека погибли на месте.
Представители власти не уточняют личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.