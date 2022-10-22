https://sputnik-georgia.ru/20221022/gruziya-razrabatyvaet-novyy-kodeks-oborony-271566438.html
Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны
Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны
Рассказываем, что предполагает новый оборонный кодекс 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T18:18+0400
2022-10-22T18:18+0400
2022-10-22T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Правительство Грузии работает над новым Кодексом обороны, который предполагает новый подход к реформированию резервной и срочной службы, сообщает администрация кабинета министров.Новый кодекс также предполагает обеспечение улучшения социальных условий для военнослужащих, в том числе обеспечение их жильем, переход на гибкую систему призыва на срочную службу и модернизацию резервной службы.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу ЕНЭ, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, грузинская армия, оборона, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, грузинская армия, оборона, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны
Рассказываем, что предполагает новый оборонный кодекс
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Правительство Грузии работает над новым Кодексом обороны, который предполагает новый подход к реформированию резервной и срочной службы, сообщает администрация кабинета министров.
Новый кодекс также предполагает обеспечение улучшения социальных условий для военнослужащих, в том числе обеспечение их жильем, переход на гибкую систему призыва на срочную службу и модернизацию резервной службы.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.
От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.
Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу ЕНЭ, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.