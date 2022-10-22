https://sputnik-georgia.ru/20221022/gruziya-razrabatyvaet-novyy-kodeks-oborony-271566438.html

Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны

Грузия разрабатывает новый Кодекс обороны

Рассказываем, что предполагает новый оборонный кодекс 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T18:18+0400

2022-10-22T18:18+0400

2022-10-22T18:18+0400

новости

грузия

общество

тбилиси

грузинская армия

оборона

оборона грузии

министерство обороны грузии

силы обороны грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1e/266337673_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6fd077b8f1c6b49d3c310fa53ffbc3d7.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Правительство Грузии работает над новым Кодексом обороны, который предполагает новый подход к реформированию резервной и срочной службы, сообщает администрация кабинета министров.Новый кодекс также предполагает обеспечение улучшения социальных условий для военнослужащих, в том числе обеспечение их жильем, переход на гибкую систему призыва на срочную службу и модернизацию резервной службы.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу ЕНЭ, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилиси, грузинская армия, оборона, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии