Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии
© photo: Sputnik / StringerМестиа Сванетия - сванские башни на фоне гор
© photo: Sputnik / Stringer
Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Облачная погода ожидается, по данным синоптиков, 22 октября во всей стране.
Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави.
Прогноз погоды по городам выглядит так:
Зугдиди +15, переменная облачность
Местия +6, переменная облачность
Поти +16, преимущественно облачно
Батуми +15, преимущественно солнечно
Озургети +13, преимущественно облачно
Кутаиси +16, переменная облачность
Амбролаури +13, переменная облачность
Ахалцихе +11, переменная облачность
Боржоми +12, преимущественно облачно
Бакуриани +5, преимущественно солнечно
Гори +13, преимущественно облачно
Степанцминда +7, переменная облачность
Гудаури +2, переменная облачность
Телави +14, переменная облачность
Рустави +17, переменная облачность.
Что касается Тбилиси, тут будет преимущественно облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15-16 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09.