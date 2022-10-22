https://sputnik-georgia.ru/20221022/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-22-oktyabrya-po-vsey-gruzii-271560478.html

Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии

Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии

Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Облачная погода ожидается, по данным синоптиков, 22 октября во всей стране.Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави.Прогноз погоды по городам выглядит так:Что касается Тбилиси, тут будет преимущественно облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15-16 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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