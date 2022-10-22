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Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии
Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии
Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави 22.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Облачная погода ожидается, по данным синоптиков, 22 октября во всей стране.Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави.Прогноз погоды по городам выглядит так:Что касается Тбилиси, тут будет преимущественно облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15-16 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, тбилиси, новости, грузия
погода, тбилиси, новости, грузия

Какая погода ожидается 22 октября по всей Грузии

11:36 22.10.2022
© photo: Sputnik / StringerМестиа Сванетия - сванские башни на фоне гор
Местиа Сванетия - сванские башни на фоне гор - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Облачная погода ожидается, по данным синоптиков, 22 октября во всей стране.
Минимальная температура воздуха составит +2 градуса в Гудаури, максимальная +17 – в Рустави.
Прогноз погоды по городам выглядит так:
Зугдиди +15, переменная облачность
Местия +6, переменная облачность
Поти +16, преимущественно облачно
Батуми +15, преимущественно солнечно
Озургети +13, преимущественно облачно
Кутаиси +16, переменная облачность
Амбролаури +13, переменная облачность
Ахалцихе +11, переменная облачность
Боржоми +12, преимущественно облачно
Бакуриани +5, преимущественно солнечно
Гори +13, преимущественно облачно
Степанцминда +7, переменная облачность
Гудаури +2, переменная облачность
Телави +14, переменная облачность
Рустави +17, переменная облачность.
Что касается Тбилиси, тут будет преимущественно облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15-16 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09.
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