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Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии
Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии
Соревнования состоятся на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра 22.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Кубок Грузии по мото драг-рейсингу 2022 проходит в городе Рустави (регион Квемо Картли) в субботу, 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Для участия необходимо иметь соответствующую защиту - шлем с полной защитой лица, куртка с защитой позвоночника, перчатки, защита для колен.На соревнованиях действуют следующие условия:Участники всех классов будут награждены после мероприятия. Медали и призы вручат первым трем гонщикам в каждом классе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, рустави, квемо картли, спорт, спорт, спорт
грузия, новости, рустави, квемо картли, спорт, спорт, спорт

Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии

13:19 22.10.2022
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкВыступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу Всероссийского мотоклуба "Ночные волки"
Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу Всероссийского мотоклуба Ночные волки - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev
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Соревнования состоятся на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Кубок Грузии по мото драг-рейсингу 2022 проходит в городе Рустави (регион Квемо Картли) в субботу, 22 октября, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие имеет региональный статус и проводится второй раз за год. Соревнования пройдут на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра. Регистрация возможна как заранее, так и на месте. Обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории.
Для участия необходимо иметь соответствующую защиту - шлем с полной защитой лица, куртка с защитой позвоночника, перчатки, защита для колен.
© photo: Sputnik / Michail Patlis / Перейти в фотобанкКаскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
© photo: Sputnik / Michail Patlis
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На соревнованиях действуют следующие условия:
Один гонщик может соревноваться в разных классах, если у него есть соответствующая техника. За каждый дополнительный класс плата за участие взимается снова;
Два разных гонщика не могут участвовать на одном мотоцикле в одном классе;
Организатор имеет право изменить класс участника согласно требованиям и правилам проведения драг-рейсинга;
Судьи имеют право дисквалифицировать участников, не соблюдающих правила драг-рейсинга.
Участники всех классов будут награждены после мероприятия. Медали и призы вручат первым трем гонщикам в каждом классе.
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