Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии
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© photo: Sputnik / Said Tsarnaev/
Соревнования состоятся на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Кубок Грузии по мото драг-рейсингу 2022 проходит в городе Рустави (регион Квемо Картли) в субботу, 22 октября, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие имеет региональный статус и проводится второй раз за год. Соревнования пройдут на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра. Регистрация возможна как заранее, так и на месте. Обязательно наличие водительского удостоверения соответствующей категории.
Для участия необходимо иметь соответствующую защиту - шлем с полной защитой лица, куртка с защитой позвоночника, перчатки, защита для колен.
© photo: Sputnik / Michail Patlis / Перейти в фотобанкКаскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу "Тень Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем
© photo: Sputnik / Michail Patlis/
На соревнованиях действуют следующие условия:
Один гонщик может соревноваться в разных классах, если у него есть соответствующая техника. За каждый дополнительный класс плата за участие взимается снова;
Два разных гонщика не могут участвовать на одном мотоцикле в одном классе;
Организатор имеет право изменить класс участника согласно требованиям и правилам проведения драг-рейсинга;
Судьи имеют право дисквалифицировать участников, не соблюдающих правила драг-рейсинга.
Участники всех классов будут награждены после мероприятия. Медали и призы вручат первым трем гонщикам в каждом классе.