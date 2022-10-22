https://sputnik-georgia.ru/20221022/kubok-po-moto-drag-reysingu-2022-prokhodit-v-gruzii-271562876.html

Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии

Кубок по мото драг-рейсингу 2022 проходит в Грузии

Соревнования состоятся на Руставском международном автодроме на дистанции 402 метра 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Кубок Грузии по мото драг-рейсингу 2022 проходит в городе Рустави (регион Квемо Картли) в субботу, 22 октября, говорится в сообщении организаторов.Для участия необходимо иметь соответствующую защиту - шлем с полной защитой лица, куртка с защитой позвоночника, перчатки, защита для колен.На соревнованиях действуют следующие условия:Участники всех классов будут награждены после мероприятия. Медали и призы вручат первым трем гонщикам в каждом классе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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