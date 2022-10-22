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МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше
МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше
Представители власти Польши пока не уточняли личности погибших 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T21:21+0400
2022-10-22T21:21+0400
2022-10-22T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. МИД Грузии работает над получением дополнительной информации и деталей по ДТП у польского города Познань, сообщает Первый канал со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.Польские СМИ в субботу сообщили о том, что три гражданина Грузии погибли во время столкновения микроавтобуса с грузовиком. Еще пятеро пассажиров и водитель получили повреждения."На данном этапе ведется работа с польской стороной для получения официальной информации и дополнительных деталей", – цитирует МИД Первый канал.Представители власти Польши пока не не уточняли личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мид грузии, польша, грузия, новости, происшествия
мид грузии, польша, грузия, новости, происшествия
МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше
Представители власти Польши пока не уточняли личности погибших
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. МИД Грузии работает над получением дополнительной информации и деталей по ДТП у польского города Познань, сообщает Первый канал со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Польские СМИ в субботу сообщили о том, что три гражданина Грузии погибли во время столкновения микроавтобуса с грузовиком. Еще пятеро пассажиров и водитель получили повреждения.
"На данном этапе ведется работа с польской стороной для получения официальной информации и дополнительных деталей", – цитирует МИД Первый канал.
Представители власти Польши пока не не уточняли личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.