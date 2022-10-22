https://sputnik-georgia.ru/20221022/mid-gruzii-izuchaet-informatsiyu-o-gibeli-grazhdan-strany-v-polshe-271569971.html

МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше

МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше

Представители власти Польши пока не уточняли личности погибших 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. МИД Грузии работает над получением дополнительной информации и деталей по ДТП у польского города Познань, сообщает Первый канал со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.Польские СМИ в субботу сообщили о том, что три гражданина Грузии погибли во время столкновения микроавтобуса с грузовиком. Еще пятеро пассажиров и водитель получили повреждения."На данном этапе ведется работа с польской стороной для получения официальной информации и дополнительных деталей", – цитирует МИД Первый канал.Представители власти Польши пока не не уточняли личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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