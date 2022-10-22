https://sputnik-georgia.ru/20221022/my-khotim-sdelat-gruziyu-vydayuschimsya-mestom-dlya-raboty-uchenykh-so-vsego-mira---chkhenkeli-271562084.html
"Мы хотим сделать Грузию выдающимся местом для работы ученых со всего мира" - Чхенкели
"Мы хотим сделать Грузию выдающимся местом для работы ученых со всего мира" - Чхенкели
Глава Минобразования рассказал о шагах, предпринимаемых его ведомством в направлении содействия развитию науки и технологий 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T12:18+0400
2022-10-22T12:18+0400
2022-10-22T12:29+0400
образование
образование в грузии
образование
грузия
новости
общество
михаил чхенкели
вашингтон
сша
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249620878_0:175:1680:1120_1920x0_80_0_0_d300660bfcc4c9b94ceb98fe7ecb53bf.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт –Sputnik. Грузия должна стать выдающимся местом для работы известных ученых со всего мира, заявил министр образования и науки страны Михаил Чхенкели, принимая участие в кругом столе министров науки и технологий в рамках STS форума (Science and Technology in Society Forum).Форум STS был создан в Вашингтоне (США) в 2003 году, и с тех пор ежегодно проводится Круглый стол министров науки и технологий. В этом году форум прошел в городе Киото (Япония). В нем приняли участие министры, ученые и представители медицинской сферы.Михаил Чхенкели дистанционно обратился к участникам форума и рассказал о шагах, предпринимаемых грузинским министерством в направлении содействия развитию науки и технологий.Как отметил Чхенкели, в современном мире наука создает безграничные возможности и новые знания для улучшения благосостояния людей, что особенно стало заметно во время глобальной пандемии коронавируса.Именно поэтому, по словам министра, модернизация и интернационализация системы науки, технологий и инноваций является одним из основных приоритетов министерства образования и науки Грузии.Чхенкели отметил, что в университете один циклотрон будет полностью посвящен научным исследованиям в области медицины и ядерной физики, а другой будет использоваться для лечения рака."Тот факт, что один циклотрон будет полностью использоваться для научных исследований, вызывает особый интерес со стороны международного научного сообщества. Доказательством этого является то, что многие известные зарубежные ученые уже изъявили желание присоединиться к процессу научных исследований вместе с грузинскими учеными", - подчеркнул Чхенкели.Министр считает, что работа центра адронной терапии при сотрудничестве грузинских и международных исследователей в области медицины и ядерной физики внесет значительный вклад в лечение онкологических заболеваний и спасет жизни многих людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
вашингтон
сша
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249620878_223:138:1532:1120_1920x0_80_0_0_0bafc6edd9ada67916fdce2c44f8afd0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование, образование в грузии, образование, грузия, новости, общество, михаил чхенкели, вашингтон, сша, япония
образование, образование в грузии, образование, грузия, новости, общество, михаил чхенкели, вашингтон, сша, япония
"Мы хотим сделать Грузию выдающимся местом для работы ученых со всего мира" - Чхенкели
12:18 22.10.2022 (обновлено: 12:29 22.10.2022)
Глава Минобразования рассказал о шагах, предпринимаемых его ведомством в направлении содействия развитию науки и технологий
ТБИЛИСИ, 22 окт –Sputnik. Грузия должна стать выдающимся местом для работы известных ученых со всего мира, заявил министр образования и науки страны Михаил Чхенкели, принимая участие в кругом столе министров науки и технологий в рамках STS форума (Science and Technology in Society Forum).
Форум STS был создан в Вашингтоне (США) в 2003 году, и с тех пор ежегодно проводится Круглый стол министров науки и технологий. В этом году форум прошел в городе Киото (Япония). В нем приняли участие министры, ученые и представители медицинской сферы.
Михаил Чхенкели дистанционно обратился к участникам форума и рассказал о шагах, предпринимаемых грузинским министерством в направлении содействия развитию науки и технологий.
Как отметил Чхенкели, в современном мире наука создает безграничные возможности и новые знания для улучшения благосостояния людей, что особенно стало заметно во время глобальной пандемии коронавируса.
Именно поэтому, по словам министра, модернизация и интернационализация системы науки, технологий и инноваций является одним из основных приоритетов министерства образования и науки Грузии.
"Мы стремимся сделать Грузию выдающимся местом для работы известных ученых со всего мира. С этой точки зрения создание Кутаисского международного университета (КИУ) является настоящим шагом вперед. Особо стоит отметить, что на базе Кутаисского международного университета строится центр адронной терапии, где к процессу проведения исследований в направлении онкологии и протонной терапии будут привлечены ведущие ученые", - сказал министр.
Чхенкели отметил, что в университете один циклотрон будет полностью посвящен научным исследованиям в области медицины и ядерной физики, а другой будет использоваться для лечения рака.
"Тот факт, что один циклотрон будет полностью использоваться для научных исследований, вызывает особый интерес со стороны международного научного сообщества. Доказательством этого является то, что многие известные зарубежные ученые уже изъявили желание присоединиться к процессу научных исследований вместе с грузинскими учеными", - подчеркнул Чхенкели.
Министр считает, что работа центра адронной терапии при сотрудничестве грузинских и международных исследователей в области медицины и ядерной физики внесет значительный вклад в лечение онкологических заболеваний и спасет жизни многих людей.