https://sputnik-georgia.ru/20221022/na-kurorte-likani-progremel-vzryv-271570691.html

На курорте Ликани прогремел взрыв

На курорте Ликани прогремел взрыв

По факту возбуждено уголовное дело 22.10.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

боржомский район

ликани

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв произошел в многоквартирном доме в курортном поселке Ликани, заявил мэр Боржомского района Отар Арболашвили.В результате взрыва пострадал один человек, которого доставили в клинику. Всех жителей дома – всего 30 человек – пришлось эвакуировать.По словам мэра, эвакуированным предоставили жилье, и мэрия проверит жилой дом, а после примет решение, годен ли он для проживания. Также экспертиза установит и причину взрыва.По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

боржомский район

ликани

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происшествия, новости, грузия, боржомский район, ликани