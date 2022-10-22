https://sputnik-georgia.ru/20221022/na-kurorte-likani-progremel-vzryv-271570691.html
На курорте Ликани прогремел взрыв
На курорте Ликани прогремел взрыв
По факту возбуждено уголовное дело 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T21:53+0400
2022-10-22T21:53+0400
2022-10-22T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв произошел в многоквартирном доме в курортном поселке Ликани, заявил мэр Боржомского района Отар Арболашвили.В результате взрыва пострадал один человек, которого доставили в клинику. Всех жителей дома – всего 30 человек – пришлось эвакуировать.По словам мэра, эвакуированным предоставили жилье, и мэрия проверит жилой дом, а после примет решение, годен ли он для проживания. Также экспертиза установит и причину взрыва.По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, боржомский район, ликани
происшествия, новости, грузия, боржомский район, ликани
На курорте Ликани прогремел взрыв
21:53 22.10.2022 (обновлено: 22:03 22.10.2022)
По факту возбуждено уголовное дело
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв произошел в многоквартирном доме в курортном поселке Ликани, заявил мэр Боржомского района Отар Арболашвили.
В результате взрыва пострадал один человек, которого доставили в клинику. Всех жителей дома – всего 30 человек – пришлось эвакуировать.
По словам мэра, эвакуированным предоставили жилье, и мэрия проверит жилой дом, а после примет решение, годен ли он для проживания. Также экспертиза установит и причину взрыва.
По факту возбуждено уголовное дело.