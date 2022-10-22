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Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии
Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии
Определиться со своими кандидатами в Народные защитники у партий было время до 21 октября этого года 22.10.2022, Sputnik Грузия
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народный защитник грузии
политика
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новости
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Комитетам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, прием кандидатов от фракций и политических групп завершен.У партий было время до 21 октября этого года определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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народный защитник грузии, политика, грузия, новости, парламент грузии
народный защитник грузии, политика, грузия, новости, парламент грузии

Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии

20:20 22.10.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание парламента Грузии. Фасад
Здание парламента Грузии. Фасад - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Определиться со своими кандидатами в Народные защитники у партий было время до 21 октября этого года
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Комитетам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, прием кандидатов от фракций и политических групп завершен.
У партий было время до 21 октября этого года определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.

Если политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", а "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, то политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.

Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
За пост Народного защитника будут бороться:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили;
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
директор адвокатского бюро "Георгий Цобехия и партнеры" Георгий Цобехия;
депутат парламента Яго Хвичия;
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили.
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