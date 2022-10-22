https://sputnik-georgia.ru/20221022/partii-predstavili-19-kandidatov-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-271567794.html

Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии

Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии

Определиться со своими кандидатами в Народные защитники у партий было время до 21 октября этого года 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Комитетам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии, прием кандидатов от фракций и политических групп завершен.У партий было время до 21 октября этого года определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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народный защитник грузии, политика, грузия, новости, парламент грузии