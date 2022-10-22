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Политолог Войко рассказала, что будет с Украиной, когда на Западе сменится власть
Политолог Войко рассказала, что будет с Украиной, когда на Западе сменится власть
Что стоит за отставкой Лиз Трасса с поста британского премьера и как ее отсутствие изменит расклад в западном альянсе помощников Киева? 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T13:03+0400
2022-10-22T13:03+0400
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Помощь Украине должна была бы отойти для нового премьера Британии на задний план из-за внутренних проблем, оставшихся после Джонсона и Трасс. Несмотря на это, британцы продолжат тратить на Украину огромные ресурсы, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко. Что может заставить британские власти переключиться с Украины на внутренние проблемы? Почему США не перестанут поддерживать Киев даже после победы республиканцев? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, великобритания, видео, политика
мультимедиа, видео, великобритания, видео, политика
Политолог Войко рассказала, что будет с Украиной, когда на Западе сменится власть
13:03 22.10.2022 (обновлено: 19:03 22.10.2022)
Что стоит за отставкой Лиз Трасса с поста британского премьера и как ее отсутствие изменит расклад в западном альянсе помощников Киева?
Помощь Украине должна была бы отойти для нового премьера Британии на задний план из-за внутренних проблем, оставшихся после Джонсона и Трасс.
Несмотря на это, британцы продолжат тратить на Украину огромные ресурсы, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко.
Что может заставить британские власти переключиться с Украины на внутренние проблемы? Почему США не перестанут поддерживать Киев даже после победы республиканцев?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.