https://sputnik-georgia.ru/20221022/politolog-voyko-rasskazala-chto-budet-s-ukrainoy-kogda-na-zapade-smenitsya-vlast-271561979.html

Политолог Войко рассказала, что будет с Украиной, когда на Западе сменится власть

Политолог Войко рассказала, что будет с Украиной, когда на Западе сменится власть

Что стоит за отставкой Лиз Трасса с поста британского премьера и как ее отсутствие изменит расклад в западном альянсе помощников Киева? 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T13:03+0400

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Помощь Украине должна была бы отойти для нового премьера Британии на задний план из-за внутренних проблем, оставшихся после Джонсона и Трасс. Несмотря на это, британцы продолжат тратить на Украину огромные ресурсы, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко. Что может заставить британские власти переключиться с Украины на внутренние проблемы? Почему США не перестанут поддерживать Киев даже после победы республиканцев? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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