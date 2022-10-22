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Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили
Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили
Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии 22.10.2022, Sputnik Грузия
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грузинская мечта
саломе зурабишвили
политика
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Поляризация больше ощущается в столице и центре, чем в районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.Она отметила, что именно в силах общества показать результат выполнения первого условия Еврокомиссии."Это существенное и необходимое направление для развития страны и формирования сильного государства", – подчеркнула Зурабишвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузинская мечта, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия
грузинская мечта, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия

Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили

21:01 22.10.2022
© photo: Sputnik / StringerМитинг за евроинтеграцию в столице Грузии с участием Саломе Зурабишвили
Митинг за евроинтеграцию в столице Грузии с участием Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 22 окт Sputnik. Поляризация больше ощущается в столице и центре, чем в районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.

"Подключением граждан мы достигнем многого – большей демократии, деполяризации, так как если граждане вместе участвуют в конкретном деле, напряженность там меньше. Поляризация ощущается больше в столице и центре, нежели в тех районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни. Поэтому необходимо, чтобы страна и общество использовали все возможные средства для деполяризации", – сказала Зурабишвили.

Она отметила, что именно в силах общества показать результат выполнения первого условия Еврокомиссии.
"Это существенное и необходимое направление для развития страны и формирования сильного государства", – подчеркнула Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2022
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила погибших в Гудаури спасателей
© press-service of the President of Georgia
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
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