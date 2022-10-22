https://sputnik-georgia.ru/20221022/polyarizatsiya-bolshe-oschuschaetsya-v-stolitse-nezheli-v-rayonakh--zurabishvili--271569538.html

Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили

Поляризация больше ощущается в столице, нежели в районах – Зурабишвили

Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T21:01+0400

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грузинская мечта

саломе зурабишвили

политика

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Поляризация больше ощущается в столице и центре, чем в районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.Она отметила, что именно в силах общества показать результат выполнения первого условия Еврокомиссии."Это существенное и необходимое направление для развития страны и формирования сильного государства", – подчеркнула Зурабишвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская мечта, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия