https://sputnik-georgia.ru/20221022/retrospektivu-gruzinskogo-kino-pokazhut-na-festivale-vo-frantsii-271516931.html
Ретроспективу грузинского кино покажут на фестивале во Франции
Ретроспективу грузинского кино покажут на фестивале во Франции
Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T16:15+0400
2022-10-22T16:15+0400
2022-10-22T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Ретроспективу грузинского кино покажут на Международном кинофестивале Cinemed, который проходит в эти дни во французском Монпелье, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии. Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года.Так, при поддержке киноцентра до 29 октября французские киноманы познакомятся со следующими картинами грузинских режиссеров: Следует отметить, что в рамках кинофестиваля состоится круглый стол, в котором примут участие режиссеры фильмов, участвующих в ретроспективе: Леван Когуашвили, Папуна Мосидзие, Мариам Хачвани, Александр Коберидзе, Георгий Сихарулидзе и Мари Гулбиани. Встреча будет посвящена успехам грузинского кино и будет организована директором Международного кинофестиваля в Монпелье Кристофом Лепарком. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, леван когуашвили, александр коберидзе, мариам хачвани, франция, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино
грузия, новости, культура, леван когуашвили, александр коберидзе, мариам хачвани, франция, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино
Ретроспективу грузинского кино покажут на фестивале во Франции
Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik.
Ретроспективу грузинского кино покажут на Международном кинофестивале Cinemed, который проходит в эти дни во французском Монпелье, говорится на сайте
Национального центра кинематографии Грузии.
Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года.
Так, при поддержке киноцентра до 29 октября французские киноманы познакомятся со следующими картинами грузинских режиссеров:
"Четвертый Брайтон" Левана Когуашвили;
"Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе;
"И мы танцевали" Левана Акина;
"Пока отец не вернулся" Мари Гулбиани;
"Падение осы" Важико Чачхиани;
"Новый год" Георгия Сихарулидзе;
"Память моего телефона" Папуны Мосидзе;
"Голубые горы" Эльдара Шенгелая;
"Соль Сванети" Михаила Калатозишвили;
"Первая ласточка" Наны Мчедлидзе;
"Покаяние" Тенгиза Абуладзе.
Следует отметить, что в рамках кинофестиваля состоится круглый стол, в котором примут участие режиссеры фильмов, участвующих в ретроспективе: Леван Когуашвили, Папуна Мосидзие, Мариам Хачвани, Александр Коберидзе, Георгий Сихарулидзе и Мари Гулбиани.
Встреча будет посвящена успехам грузинского кино и будет организована директором Международного кинофестиваля в Монпелье Кристофом Лепарком.