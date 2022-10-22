https://sputnik-georgia.ru/20221022/retrospektivu-gruzinskogo-kino-pokazhut-na-festivale-vo-frantsii-271516931.html

Ретроспективу грузинского кино покажут на фестивале во Франции

Ретроспективу грузинского кино покажут на фестивале во Франции

Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Ретроспективу грузинского кино покажут на Международном кинофестивале Cinemed, который проходит в эти дни во французском Монпелье, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии. Международный кинофестиваль в Монпелье – одно из важнейших кинособытий во Франции, которое проводится с 1979 года.Так, при поддержке киноцентра до 29 октября французские киноманы познакомятся со следующими картинами грузинских режиссеров: Следует отметить, что в рамках кинофестиваля состоится круглый стол, в котором примут участие режиссеры фильмов, участвующих в ретроспективе: Леван Когуашвили, Папуна Мосидзие, Мариам Хачвани, Александр Коберидзе, Георгий Сихарулидзе и Мари Гулбиани. Встреча будет посвящена успехам грузинского кино и будет организована директором Международного кинофестиваля в Монпелье Кристофом Лепарком. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, леван когуашвили, александр коберидзе, мариам хачвани, франция, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино