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Рейд по Тбилиси и регионам: полиция обнаружила оружие

Рейд по Тбилиси и регионам: полиция обнаружила оружие

За незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия задержаны семь человек 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Сотрудники полиции выявили факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и четырех регионах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны семь человек. Самому старшему из них 59 лет, а самому младшему – 28.Из семи задержанных шестеро были в прошлом судимы за различные преступления, при этом двое в момент совершения преступления отбывали условный срок.Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, охотничьи ружья и обрез, а также 143 патрона.Один из задержанных хранил оружие в автомобиле, один – в тайнике, один – дома, у остальных оружие нашли при себе во время обыска.Всем семи задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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