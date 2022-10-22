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Рейд по Тбилиси и регионам: полиция обнаружила оружие
Рейд по Тбилиси и регионам: полиция обнаружила оружие
За незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия задержаны семь человек 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T15:36+0400
2022-10-22T15:36+0400
2022-10-22T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Сотрудники полиции выявили факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и четырех регионах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны семь человек. Самому старшему из них 59 лет, а самому младшему – 28.Из семи задержанных шестеро были в прошлом судимы за различные преступления, при этом двое в момент совершения преступления отбывали условный срок.Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, охотничьи ружья и обрез, а также 143 патрона.Один из задержанных хранил оружие в автомобиле, один – в тайнике, один – дома, у остальных оружие нашли при себе во время обыска.Всем семи задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Рейд по Тбилиси и регионам: полиция обнаружила оружие
15:36 22.10.2022 (обновлено: 16:50 22.10.2022)
За незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия задержаны семь человек
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Сотрудники полиции выявили факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и четырех регионах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, всего за незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия были задержаны семь человек. Самому старшему из них 59 лет, а самому младшему – 28.
Из семи задержанных шестеро были в прошлом судимы за различные преступления, при этом двое в момент совершения преступления отбывали условный срок.
Среди изъятого оружия автоматы, пистолеты, охотничьи ружья и обрез, а также 143 патрона.
Один из задержанных хранил оружие в автомобиле, один – в тайнике, один – дома, у остальных оружие нашли при себе во время обыска.
Всем семи задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.