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Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям

Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям

Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T23:03+0400

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Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье людей. Подробнее в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова."Разница между жизнью и смертью"Распространяемая крысиными блохами бактерия Yersinia pestis появилась из района озера Иссык-Куль (современная Киргизия). Сначала была поражена Золотая Орда. После опустошения столицы, Сарая, инфекция двинулась по торговым и военным маршрутам по нынешнему югу России в Крым. По одной из версий, ордынцы в ходе осады забрасывали генуэзскую крепость Каффа (Феодосия) трупами умерших от чумы. Затем на кораблях генуэзцев зараза достигла Европы.Распространяясь с необъяснимо высокой скоростью (четыре километра в сутки), она за несколько лет (1346-1353) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 50 процентов европейского населения. Это могло повлиять на эволюцию человека.Команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах.Существуют эффективные и неэффективные версии этого гена. Выяснилось, что после пандемии варианты ERAP2, работающие хорошо, распространились по европейской популяции. Сдвиг достиг десяти процентов в течение двух-трех поколений. Ген помогал пережить пандемию и дать потомство — шансы на это повышались в полтора раза."В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены", — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, один из авторов статьи.Черная смерть в чашке ПетриУченые воссоздали черную смерть в чашке Петри. Образцы крови людей с полезными мутациями продемонстрировали большую устойчивость к бактерии Yersinia pestis — возбудителю чумы.Примечательно, что это иммунное расстройство характерно прежде всего для европейских стран и государств с населением европейского происхождения. Так, распространенность недуга в Австралии — 29,3 человека на 100 тысяч, в Канаде — 20,2, в Великобритании — 10,6. В России, которая, как считается, пострадала от чумы не так сильно (хотя и существенно), — всего 3,5.Другую "противочумную" аллель подозревают в причастности к ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке. Авторы работы считают это "уравновешивающим действием эволюции".Кстати, SARS-CoV-2 не окажет такого влияния на человека. Коронавирус убивал в основном пожилых людей, тогда как черная смерть поражала всех, включая детей.Оздоровительная процедураК середине XIV века из-за глобального похолодания Европа страдала от неурожая и голода — это ослабило коллективный иммунитет. К тому же европейцы непрерывно воевали.Чумой болели с каменного века, но эпидемии были редкими. Предыдущая, Юстинианова, была довольно давно — в середине первого тысячелетия, поэтому организм средневекового человека не был готов отразить нападение Yersinia pestis.В работе 2014 года, где также исследовали ДНК останков из средневековых лондонских могил, сделали вывод, что люди после пандемии чумы в целом стали более здоровыми. Было еще несколько волн, но смертность каждый раз неуклонно снижалась. Население стремительно росло, что продолжалось вплоть до демографического перехода.Из-за дороговизны труда сформировался запрос на повышение его производительности. Феодализм сменился ранним капитализмом.Как отмечал в книге "Прощай, нищета!" историк экономики Грегори Кларк, на фоне уменьшения населения выросло его благосостояния: так, во второй половине XIV века в рационе английского крестьянина резко увеличилась доля дорогой мясной продукции (55% по сравнению с 43% в дочумной период).В то же время массовая гибель людей на востоке континента произвела противоположный эффект — пандемия значительно ослабила Золотую Орду и в конечном итоге привела к ее краху.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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