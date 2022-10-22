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"Убежать или бороться?": в Тбилиси проходит выставка о страхах людей
"Убежать или бороться?": в Тбилиси проходит выставка о страхах людей
Увидеть свои страхи в реальных картинах – то еще удовольствие, но эта встреча того стоит 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T17:34+0400
2022-10-22T17:34+0400
2022-10-22T17:34+0400
выставка
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Персональная выставка работ художника Бесо Кобахидзе под названием "Убежать или бороться?" проходит в эти дни в галерее "Ново" в Тбилиси.В своих работах живописец исследует природу страха, пути его зарождения и избавления от него. "Метаморфоза страха, переход из одного состояния в другое начинается только тогда, когда человек начинает экзистенциальный поиск и задается вопросами: кто мы, зачем мы появились, куда мы идем? Эти вопросы породили страх, схватка с которым заставила человека стать исследователем, искателем, развила науку, искусство, культуру", – говорится в сообщении организаторов.Так, каждая представленная на выставке картина Бесо Кобахидзе напоминает нам о той части жизни человечества, где люди сталкиваются со страхом и продолжают расти вместе с ним, отмечают в галерее. Бесо Кобахидзе – выпускник Академии художеств. С 2020 года по настоящее время является заведующим Амбролаурским музеем изобразительных искусств и краеведения. Выставляется в Грузии и США, а его работы находятся в частных коллекциях в Австралии, Словакии, Франции, Англии, Германии, Италии и других стран.Выставка продлится до 23 октября включительно. Галерея открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00. Адрес: г. Тбилиси, ул. С. Джанашия, 13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выставка, грузия, новости, культура, тбилиси, художник
выставка, грузия, новости, культура, тбилиси, художник
"Убежать или бороться?": в Тбилиси проходит выставка о страхах людей
Увидеть свои страхи в реальных картинах – то еще удовольствие, но эта встреча того стоит
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Персональная выставка работ художника Бесо Кобахидзе под названием "Убежать или бороться?" проходит в эти дни в галерее "Ново" в Тбилиси.
В своих работах живописец исследует природу страха, пути его зарождения и избавления от него.
"Метаморфоза страха, переход из одного состояния в другое начинается только тогда, когда человек начинает экзистенциальный поиск и задается вопросами: кто мы, зачем мы появились, куда мы идем? Эти вопросы породили страх, схватка с которым заставила человека стать исследователем, искателем, развила науку, искусство, культуру", – говорится в сообщении организаторов.
Так, каждая представленная на выставке картина Бесо Кобахидзе напоминает нам о той части жизни человечества, где люди сталкиваются со страхом и продолжают расти вместе с ним, отмечают в галерее.
Бесо Кобахидзе – выпускник Академии художеств. С 2020 года по настоящее время является заведующим Амбролаурским музеем изобразительных искусств и краеведения. Выставляется в Грузии и США, а его работы находятся в частных коллекциях в Австралии, Словакии, Франции, Англии, Германии, Италии и других стран.
Выставка продлится до 23 октября включительно. Галерея открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00. Адрес: г. Тбилиси, ул. С. Джанашия, 13.