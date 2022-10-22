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Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване
Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване
США впервые открыто признали, что теряют лидерство, но окончательно перехватить его Россия и Китай смогут только после победы на Украине и Тайване 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T09:15+0400
2022-10-22T09:15+0400
2022-10-22T10:25+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов. Почему ХХ съезд Коммунистической партии Китая войдет в историю, а его итоги будут играть решающую роль следующие десять лет? Сменится ли власть в КНР? Готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео
мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео
Вавилов рассказал, готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване
09:15 22.10.2022 (обновлено: 10:25 22.10.2022)
США впервые открыто признали, что теряют лидерство, но окончательно перехватить его Россия и Китай смогут только после победы на Украине и Тайване
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
Почему ХХ съезд Коммунистической партии Китая войдет в историю, а его итоги будут играть решающую роль следующие десять лет? Сменится ли власть в КНР? Готовы ли американцы дать отпор Китаю на Тайване?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.