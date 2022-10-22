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Выставка осенних цветов пройдет в Ботаническом саду Тбилиси

Выставка осенних цветов пройдет в Ботаническом саду Тбилиси

Организаторы обещают море цветов, музыки, глинтвейна и хорошего настроения 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Выставка-продажа осенних цветов пройдет в тбилисском Национальном ботаническом саду 5 и 6 ноября, говорится в сообщении организаторов.На цветочной ярмарке будут представлены такие "обитатели" Ботанического сада, как хризантемы, георгины и тропические растения.На мероприятии можно будет не только насладиться различными видами цветов, но и поучаствовать в экопросветительских активностях, послушать приятную музыку, попробовать жареных каштанов, выпить глинтвейн и другое.Про детей организаторы тоже не забыли. Лля них готовятся интересные тематические мастер-классы.Желающим принять участие в выставке-продаже следует связаться с организаторами до 25 октября. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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