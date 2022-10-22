https://sputnik-georgia.ru/20221022/vzryv-v-tbilisi-versii-proizoshedshego-271567385.html
Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего
Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего
В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T16:56+0400
2022-10-22T16:56+0400
2022-10-22T16:56+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/93/246009302_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_489f73c4581f762538c6aaa9d663c9f0.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Грузинские СМИ рассматривают сразу две версии взрыва в центре Тбилиси на улице Лагидзе – ссору и попытку мести. По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату. Пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое – у него повреждены конечности и позвоночник. По одной из версий, причиной преступления могла стать ссора между двумя молодыми людьми, произошедшая прямо на улице. Другая версия, которую предполагают СМИ, это умышленное покушение на трех сидящих в припаркованном на улице автомобиле мужчин. Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при оттягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации подозреваемый задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/93/246009302_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_18c57cb9bf801735123283e186c37fe9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего
В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Грузинские СМИ рассматривают сразу две версии взрыва в центре Тбилиси на улице Лагидзе – ссору и попытку мести.
По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату. Пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое – у него повреждены конечности и позвоночник.
По одной из версий, причиной преступления могла стать ссора между двумя молодыми людьми, произошедшая прямо на улице.
Другая версия, которую предполагают СМИ, это умышленное покушение на трех сидящих в припаркованном на улице автомобиле мужчин.
Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при оттягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации подозреваемый задержан.