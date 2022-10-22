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Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего

Взрыв в Тбилиси: версии произошедшего

В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Грузинские СМИ рассматривают сразу две версии взрыва в центре Тбилиси на улице Лагидзе – ссору и попытку мести. По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату. Пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое – у него повреждены конечности и позвоночник. По одной из версий, причиной преступления могла стать ссора между двумя молодыми людьми, произошедшая прямо на улице. Другая версия, которую предполагают СМИ, это умышленное покушение на трех сидящих в припаркованном на улице автомобиле мужчин. Уголовное дело возбуждено по статьям "попытка умышленного убийства при оттягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации подозреваемый задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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