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Взрыв в центре Тбилиси: число пострадавших возросло
Взрыв в центре Тбилиси: число пострадавших возросло
По неподтвержденной информации подозреваемый задержан 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T13:37+0400
2022-10-22T13:37+0400
2022-10-22T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Ранения различной степени тяжести в результате взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси получили три человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем.По данным телеканала, всех пострадавших доставили в тбилисские клиники. По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату в другого.Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "Незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации, подозреваемый задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Взрыв в центре Тбилиси: число пострадавших возросло
13:37 22.10.2022 (обновлено: 16:47 22.10.2022)
По неподтвержденной информации подозреваемый задержан
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Ранения различной степени тяжести в результате взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси получили три человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем.
По данным телеканала, всех пострадавших доставили в тбилисские клиники.
По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату в другого.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "Незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации, подозреваемый задержан.