https://sputnik-georgia.ru/20221022/vzryv-v-tsentre-tbilisi-chislo-postradavshikh-vozroslo--271564891.html

Взрыв в центре Тбилиси: число пострадавших возросло

Взрыв в центре Тбилиси: число пострадавших возросло

По неподтвержденной информации подозреваемый задержан 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Ранения различной степени тяжести в результате взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси получили три человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем.По данным телеканала, всех пострадавших доставили в тбилисские клиники. По предварительной информации, взрыв произошел утром в субботу после того, как молодой человек бросил гранату в другого.Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "Незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ". По неподтвержденной информации, подозреваемый задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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