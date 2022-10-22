https://sputnik-georgia.ru/20221022/vzryv-v-tsentre-tbilisi-chto-proizoshlo-na-ulitse-lagidze-271563825.html

Взрыв в центре Тбилиси: что произошло на улице Лагидзе?

Взрыв в центре Тбилиси: что произошло на улице Лагидзе?

Детали случившегося на данный момент не сообщаются 22.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв прозвучал на улице Лагидзе, неподалеку от центрального проспекта Тбилиси – проспекта Руставели, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, на улице взорвалась граната, которую один молодой человек бросил в другого. Детали случившегося на данный момент не сообщаются. Очевидцы утверждают, что парень получил ранения.По предварительным данным, полиции на месте удалось задержать подозреваемого. В данный момент территория оцеплена и на месте работают криминалисты.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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