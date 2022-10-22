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Взрыв в центре Тбилиси: что произошло на улице Лагидзе?
Взрыв в центре Тбилиси: что произошло на улице Лагидзе?
Детали случившегося на данный момент не сообщаются 22.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-22T12:37+0400
2022-10-22T12:37+0400
2022-10-22T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв прозвучал на улице Лагидзе, неподалеку от центрального проспекта Тбилиси – проспекта Руставели, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, на улице взорвалась граната, которую один молодой человек бросил в другого. Детали случившегося на данный момент не сообщаются. Очевидцы утверждают, что парень получил ранения.По предварительным данным, полиции на месте удалось задержать подозреваемого. В данный момент территория оцеплена и на месте работают криминалисты.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, тбилиси, новости
происшествия, грузия, тбилиси, новости
Взрыв в центре Тбилиси: что произошло на улице Лагидзе?
12:37 22.10.2022 (обновлено: 12:56 22.10.2022)
Детали случившегося на данный момент не сообщаются
ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Взрыв прозвучал на улице Лагидзе, неподалеку от центрального проспекта Тбилиси – проспекта Руставели, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, на улице взорвалась граната, которую один молодой человек бросил в другого. Детали случившегося на данный момент не сообщаются. Очевидцы утверждают, что парень получил ранения.
По предварительным данным, полиции на месте удалось задержать подозреваемого. В данный момент территория оцеплена и на месте работают криминалисты.
МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.