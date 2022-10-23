https://sputnik-georgia.ru/20221023/chelovek-upal-na-relsy-v-metro-tbilisi-271577670.html

Человек упал на рельсы в метро Тбилиси

Человек упал на рельсы в метро Тбилиси

Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T16:11+0400

2022-10-23T16:11+0400

2022-10-23T16:12+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24860/94/248609401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f73fbc4289db33d788f97e8db8f748b.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Тависуплеба" в Тбилиси в связи с чем руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса.Как сообщают в тбилисской транспортной компании, для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.К этому моменту движение поездов уже восстановлено. Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро.Жизни молодого человека, которого вовремя подняли с рельс, ничего не угрожает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен