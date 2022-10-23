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Человек упал на рельсы в метро Тбилиси
Человек упал на рельсы в метро Тбилиси
Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T16:11+0400
2022-10-23T16:11+0400
2022-10-23T16:12+0400
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новости
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тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Тависуплеба" в Тбилиси в связи с чем руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса.Как сообщают в тбилисской транспортной компании, для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.К этому моменту движение поездов уже восстановлено. Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро.Жизни молодого человека, которого вовремя подняли с рельс, ничего не угрожает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
Человек упал на рельсы в метро Тбилиси
16:11 23.10.2022 (обновлено: 16:12 23.10.2022)
Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Тависуплеба" в Тбилиси в связи с чем руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса.
Как сообщают в тбилисской транспортной компании, для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.
"На одной из станций пассажир упал на рельсы. Мы вовремя отключили электричество и вывели его целым и невредимым. Для этого нам пришлось остановить движение. Движение скоро возобновится", - сообщают в Тбилисской транспортной компании.
К этому моменту движение поездов уже восстановлено. Движение было остановлено как на первой, так и второй линиях метро.
Жизни молодого человека, которого вовремя подняли с рельс, ничего не угрожает.