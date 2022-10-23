https://sputnik-georgia.ru/20221023/ekonomicheskiy-rost-na-yuzhnom-kavkaze---prognoz-mvf-271581474.html
Экономический рост на Южном Кавказе - прогноз МВФ
Экономический рост на Южном Кавказе - прогноз МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) в октябре выпустил доклад о перспективах развития мировой экономики 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T21:34+0400
2022-10-23T21:34+0400
2022-10-23T22:16+0400
грузия
экономика
азербайджан
армения
международный валютный фонд
инфографика
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Согласно обновленному докладу Международного валютного фонда World Economic Outlook, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%. В Азербайджане МВФ в 2022 году ожидает рост экономики на уровне 3,7%, а в 2023 году - 2,5% процента. Что касается Армении, то там, согласно прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 7%, а в 2023 году рост замедлится до 3,5%.В этом же докладе МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%, что на 0,2% ниже июльского прогноза.МВФ — одна из крупнейших международных финансовых организаций со штаб-квартирой в Вашингтоне, 190 стран являются членами МВФ. Фонд создан по соглашению стран для консультаций, поддержки и финансирования государств. У МВФ три важнейших задачи: содействие развитию международного сотрудничества в валютной сфере, стимулирование расширения торговли и экономического роста и противодействие мерам политики, которые наносили бы ущерб процветанию. В решении этих задач страны-члены МВФ взаимодействуют друг с другом и с другими международными организациями для улучшения жизни людей.С 1980 года МВФ дважды в год (весной и осенью) публикует доклад World Economic Outlook, в котором среди прочего прогнозирует общемировой экономический рост. Доклад содержит сведения о ВВП, платежном балансе, безработице, инфляции. Документ основан на статистических данных правительств и центральных банков самих стран, Всемирного банка и других. А также МВФ приводит прогнозы по динамике этих показателей на текущий и следующий год.
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грузия, экономика, азербайджан, армения, международный валютный фонд, инфографика, инфографика
Экономический рост на Южном Кавказе - прогноз МВФ
21:34 23.10.2022 (обновлено: 22:16 23.10.2022)
Международный валютный фонд (МВФ) в октябре выпустил доклад о перспективах развития мировой экономики
Согласно обновленному докладу
Международного валютного фонда World Economic Outlook, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%. В Азербайджане МВФ в 2022 году ожидает рост экономики на уровне 3,7%, а в 2023 году - 2,5% процента. Что касается Армении, то там, согласно прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 7%, а в 2023 году рост замедлится до 3,5%.
В этом же докладе МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%, что на 0,2% ниже июльского прогноза.
МВФ — одна из крупнейших международных финансовых организаций со штаб-квартирой в Вашингтоне, 190 стран являются членами МВФ. Фонд создан по соглашению стран для консультаций, поддержки и финансирования государств. У МВФ три важнейших задачи: содействие развитию международного сотрудничества в валютной сфере, стимулирование расширения торговли и экономического роста и противодействие мерам политики, которые наносили бы ущерб процветанию. В решении этих задач страны-члены МВФ взаимодействуют друг с другом и с другими международными организациями для улучшения жизни людей.
С 1980 года МВФ дважды в год (весной и осенью) публикует доклад World Economic Outlook, в котором среди прочего прогнозирует общемировой экономический рост. Доклад содержит сведения о ВВП, платежном балансе, безработице, инфляции. Документ основан на статистических данных правительств и центральных банков самих стран, Всемирного банка и других. А также МВФ приводит прогнозы по динамике этих показателей на текущий и следующий год.