https://sputnik-georgia.ru/20221023/ekonomicheskiy-rost-na-yuzhnom-kavkaze---prognoz-mvf-271581474.html

Экономический рост на Южном Кавказе - прогноз МВФ

Экономический рост на Южном Кавказе - прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре выпустил доклад о перспективах развития мировой экономики 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T21:34+0400

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грузия

экономика

азербайджан

армения

международный валютный фонд

инфографика

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Согласно обновленному докладу Международного валютного фонда World Economic Outlook, экономика Грузии в 2022 году вырастет на 9%, а в 2023 – на 4%. В Азербайджане МВФ в 2022 году ожидает рост экономики на уровне 3,7%, а в 2023 году - 2,5% процента. Что касается Армении, то там, согласно прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 7%, а в 2023 году рост замедлится до 3,5%.В этом же докладе МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%, что на 0,2% ниже июльского прогноза.МВФ — одна из крупнейших международных финансовых организаций со штаб-квартирой в Вашингтоне, 190 стран являются членами МВФ. Фонд создан по соглашению стран для консультаций, поддержки и финансирования государств. У МВФ три важнейших задачи: содействие развитию международного сотрудничества в валютной сфере, стимулирование расширения торговли и экономического роста и противодействие мерам политики, которые наносили бы ущерб процветанию. В решении этих задач страны-члены МВФ взаимодействуют друг с другом и с другими международными организациями для улучшения жизни людей.С 1980 года МВФ дважды в год (весной и осенью) публикует доклад World Economic Outlook, в котором среди прочего прогнозирует общемировой экономический рост. Доклад содержит сведения о ВВП, платежном балансе, безработице, инфляции. Документ основан на статистических данных правительств и центральных банков самих стран, Всемирного банка и других. А также МВФ приводит прогнозы по динамике этих показателей на текущий и следующий год.

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