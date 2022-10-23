https://sputnik-georgia.ru/20221023/eks-prezident-moldovy-voronin-rasskazal-kto-na-samom-dele-upravlyaet-stranoy-271573148.html
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T11:01+0400
2022-10-23T11:01+0400
2022-10-23T11:01+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин. Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной
Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин.
Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.