https://sputnik-georgia.ru/20221023/eks-prezident-moldovy-voronin-rasskazal-kto-na-samom-dele-upravlyaet-stranoy-271573148.html

Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной

Экс-президент Молдовы Воронин рассказал, кто на самом деле управляет страной

Правящая партия Молдовы пришла к власти только благодаря Западу, теперь же страной фактически управляет американский посол 23.10.2022, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал третий президент Республики Молдова, лидер партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин. Зачем страна портит отношения с Беларусью? Почему народ Молдовы требует отставки действующей власти? Что может спасти страну от мрачного будущего, к которому ее ведёт Санду? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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