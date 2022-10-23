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Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб
Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб
Сбалансированная политика Анкары по Украине вызвала одобрение во всем мире, считает турецкий президент 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T14:02+0400
2022-10-23T14:02+0400
2022-10-23T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису.Путин и Эрдоган поручили "очень быстро" проработать создание нового газового хаба в Турции >>Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.По его словам, "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, газ
в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, газ
Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб
Сбалансированная политика Анкары по Украине вызвала одобрение во всем мире, считает турецкий президент
ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису.
Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.
"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", - отметил Эрдоган, передает Anadolu.
По его словам, "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".