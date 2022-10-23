https://sputnik-georgia.ru/20221023/erdogan-turtsiya-prevraschaetsya-v-gazovyy-khab-271575768.html

Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб

Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб

Сбалансированная политика Анкары по Украине вызвала одобрение во всем мире, считает турецкий президент 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T14:02+0400

2022-10-23T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису.Путин и Эрдоган поручили "очень быстро" проработать создание нового газового хаба в Турции >>Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.По его словам, "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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