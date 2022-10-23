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Гарибашвили поздравил нового главу правительства Италии с назначением
Гарибашвили поздравил нового главу правительства Италии с назначением
Грузия надеется на постоянную поддержку Италии, написал премьер в соцсети 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T10:04+0400
2022-10-23T10:04+0400
2022-10-23T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии в социальной сети Twitter.Новым премьер-министром Италии стала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров.По словам главы правительства, Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути.В субботу утром Мелони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге. Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, италия, ираклий гарибашвили, серджо маттарелла
грузия, новости, политика, италия, ираклий гарибашвили, серджо маттарелла
Гарибашвили поздравил нового главу правительства Италии с назначением
Грузия надеется на постоянную поддержку Италии, написал премьер в соцсети
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии в социальной сети Twitter.
Новым премьер-министром Италии стала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров.
"Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии. Надеюсь на дальнейшее укрепление грузино-итальянских отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровне", - написал Гарибашвили в социальной сети.
По словам главы правительства, Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути.
В субботу утром Мелони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге. Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.