https://sputnik-georgia.ru/20221023/garibashvili-pozdravil-novogo-glavu-pravitelstva-italii-s-naznacheniem-271572535.html

Гарибашвили поздравил нового главу правительства Италии с назначением

Гарибашвили поздравил нового главу правительства Италии с назначением

Грузия надеется на постоянную поддержку Италии, написал премьер в соцсети 23.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии в социальной сети Twitter.Новым премьер-министром Италии стала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров.По словам главы правительства, Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути.В субботу утром Мелони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге. Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, италия, ираклий гарибашвили, серджо маттарелла